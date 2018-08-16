Petran Yaylası çiçeklerle rengarenk

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İlçeye 28 kilometre uzaklıktaki Petran Yaylası, muhteşem doğası, zengin bitki türleri ve temiz havasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Kışın düzenlenen kayak şenlikleri ile adını duyuran yaylada yazın açan çiçeklerle oluşan renk cümbüşünü görenler, hayran kalıyor. 100- 150 yıllık ahşap yapıların da yer aldığı yayla, bölgede son yıllarda en çok ziyaret edilen yer oldu. Yaz döneminde, Rize ve Trabzon’dan dağcılık kulüpleri ile turizm şirketlerinin turlar düzenlediği yaylada, yürüyüş ve foto safari etkinlikleri yapılıyor. Araçlarıyla yaylaya ulaşan doğa tutkunları, çiçeklerle kaplı yaylada yürüyüş yapıp, eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.



(DHA)