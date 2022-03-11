Pierre Loti’den kar manzaraları

İstanbul'un neredeyse tamamı beyaz örtü ile kaplanırken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç'te ise kartpostallık görüntüler oluştu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da etkili olan kar yağışı, dün gece ve sabah saatlerinde etkisini arttırarak devam etti.



Şehri saran beyaz örtü görenleri kendini hayran bırakan manzaralar oluştururken, Pierre Loti Tepesi ve Haliç’te ise kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

İMAMOĞLU’NDAN KAR UYARISI

Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan kar uyarısı geldi.

İmamoğlu, “Yağış gün boyu devam edecek. Yarın kar yağışı daha da yoğun olacak. Cumartesi günü için ekstra bir program düşünüyorsanız lütfen yapmayın” dedi.