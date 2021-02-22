Pikap ve gramofonu tamir ettirdikten sonra başında ağlayanlar var

Konya’da 26 yıldır elektronik cihaz tamirciliği yapan Orhan Ereller, bir süredir antika eşyaların tamir ve bakımı yapıp hem cihazların yeniden kullanılmasını hem de sahiplerinin geçmiş yıllardaki anıları hatırlamasını sağlıyor.

Tamir ve restorasyonunu yaptığı bazı gramofon ve pikapların sadece antika tutkunu koleksiyoncularda olduğunu söyleyen Ereller, “Çıraklık ve kalfalık döneminde, pikap ve gramofonların tamiratını yapıyorduk. Daha sonra yeni nesil elektronik eşya tamirciliği yaptık. Ancak şu an yeniden eskiye dönüş yapıp, pikap ve gramofonların tamir ve restorasyonunu yapıyorum. Saymadım ama 1500 tane atölyede depoda bekleyen gramofon ve pikap var. Gün yüzüne çıkarmadığınız çok cihaz var” dedi.

Orhan Ereller, Türkiye genelinde bu tür cihazların tamiratını yapanların olduğunu, ancak restorasyon yapan ustanın olmadığını belirtti. Ereller, “Dükkanımızda 1961 yılında faturası kesilmiş Paris’ten alınan bir pikap bulunuyor. Türkiye genelinde benim yaptığım işi yapan yok. Ben de tamirat artı olarak restorasyon var. Burada görülmüş olan ürünler dış kasa restorasyonunu, orijinal bir şekilde yapılıp satışa sunuluyor. Eskiler kadar kaliteli ürünler yok. Onların verdiği ses kalitesini yeni ürünlerde almak mümkün değil” diye konuştu.

Mesleğini severek yaptığını ifade eden Orhan Ereller, “Amacım müşterileri memnun etmek. Cihazını tamire getirip yaptırdıktan sonra pikabın başında ağlayan müşterilerimiz var. Anneleri, babaları, dedelerinden kaldığı için geçmişe dönüyorlar. Onların dinlediği müziği, dinledikleri zaman ağlıyorlar” dedi. (DHA)