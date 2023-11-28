Piknik yapan gençlerin sofrasını bozayılar bastı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Kalderası'nda piknik yapan gençlerin sofrasını bozayılar bastı.

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Nemrut Kalderası’ndaki 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü kıyısında bir grup genç yiyecekleri masaya bıraktı.

Kısa süre sonra yiyecek kokusunu alan bozayıların kendilerine yaklaştığını gören gençler, korunmak için masadan uzaklaşıp araçlarına sığındı.



Bozayıların masadaki yiyecekleri yemesi ve gençlerin korkudan araçlarına sığınması, bölgede araştırma yapmak için bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Cihan Önen tarafından görüntülendi.

Önen, havanın soğumasına rağmen Nemrut Kalderası’na ziyaretçilerin gittiğini söyledi.

“BURADA PİKNİK YAPMAYI ÖNERMİYORUZ”

Önen, “Gençler ayıları görünce yiyeceklerini bırakıp can havliyle kaçmaya başladı. Bölgede bu tür durumlarla çok sık karşılaşıyoruz. Buralar vahşi yaşam alanı. Bu tehlikeli bir durum oluşturuyor. Burada piknik yapmayı, bulunmayı ve konaklamayı önermiyoruz” diye konuştu. (AA)

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