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Piknikçiler mesire yerini çöplüğe çevirdi
Piknikçiler mesire yerini çöplüğe çevirdi
Bu çirkin görüntünün sebebi piknikçiler... Balıkesir'in turistik ilçesi Erdek'te bulunan piknik alanı, hafta sonu pikniklerinin ardından çöplüğe döndü.
Yaşam 30 Temmuz 2018 - 14:57

Erdek-Narlı yolu arasında bulunan mesire yeri, günü birlikçi tatilci ve piknikçiler yüzünden çöplüğe döndü. Maymundere mesire yeri hafta sonu tatilini hem denize girmek, hem de piknik yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlarla dolup taşarken, tatilcilerin çöpleri gelişi güzel atmaları pes dedirtti. Daha önce askerî alan olan ve Orman Bölge Müdürlüğüne devredilen bu saha, bölge müdürlüğü tarafından giriş yasaklanmasına rağmen vatandaşlar tarafından piknik alanına çevrildi.
Vatandaşlar çöplüğe dönen piknik alanının temizlenmesini istiyor.

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İHA

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