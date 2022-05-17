Pilot bayılınca uçağı indiren yolcu: Tanrının eli uçaktaydı

Havacılık tarihine geçen olayla ilgili ilk kez basına konuşan Darren Harrison, pilotu hastalanan uçağı indirmeyi nasıl başardığı sorusuna “Tanrının eli uçaktaydı. Başka açıklaması yok” yanıtını verdi.

Sozcu.com.tr

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ABD'de geçen hafta bir özel uçağın pilotunun hastalanması üzerine hiçbir deneyimi olmadığı halde uçağı indirmeyi başaran yolcu, NBC kanalında katıldığı programda “Bunu yapmasaydım hepimiz ölecektik” dedi.

Bahamalar'dan kalkan ve ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach Uluslararası Havalimanı'na doğru gitmekte olan 14 yolculu Cessna 208 Caravan tipi özel uçak, pilotun hastalanması sonucu yolculardan Darren Harrison'ın uçağın kontrolünü ele almasının ardından sağ salim iniş yapabilmişti.

“HAMİLE EŞİMİ DÜŞÜNDÜM”

Havacılık tarihine geçen olayla ilgili ilk kez basına konuşan 39 yaşındaki iş insanı, “Uçakta tanrının eli vardı” ifadelerini kullandı. Bahamalar'daki seyahatinden dönüşte pilotun kendisine “İyi değilim, başım ağrıyor” dediğini anlatan Darren Harrison, “Ne yapabileceğimi sorduğumda yanıt vermedi. Öne geçince uçağın hızla düştüğünü gördüm. Bir şey yapmasaydın hepimizin öleceğini biliyordum” diye konuştu.

O anda kendisini evde bekleyen hamile eşini düşündüğünü belirten Harrison, “Bugün ölemem” diyerek uçağın kumandasını ele aldığını ve uçağın düşüşünü engellediğini belirtti. Kontrol kulesindeki görevli Robert Morgan'ın kendisine uçağı nasıl indireceğini detaylı olarak anlattığını kaydeden Harrison, “Nasıl olacağını bilmiyordum ama uçağı indirmek zorundaydım çünkü başka seçenek yoktu” dedi.

Harrison, uçağı indirmeyi nasıl başardığı sorusuna “Tanrının eli uçaktaydı. Başka açıklaması yok” yanıtını verdi.