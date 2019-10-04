Pınar Altuğ aslan yavrularını elleriyle besledi

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, birkaç gün önce Tuzla’daki bir hayvanat bahçesine giderek, aslan yavrularını elleriyle besledi. Hayvanların kafesine giren Altuğ, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Pınar Altuğ, fotoğrafları: ”Bugün çok ama çok özel bir gündü benim için. Bebek kedigillerle vakit geçirme şansı buldum. Giderken çok önyargılıydım, hayvanlar neden doğalarından uzak diye, oraya gittiğimde ardı ardına sorular sordum yetkiliye büyük bir sabırla cevapladı beni ve sonunda keyifle bebeklerin yanına girdim” yazarak paylaştı.

Aslanların 7 kuşaktır evcilleştirilmiş olduklarını da belirten Altuğ “Sirklerden kurtarılmış ya da bireysel evde bakılan kedilerden oluşuyor yani doğada yasamaları mümkün değil maalesef. Bulundukları yerde gerçekten çok ama çok iyi bakılıyorlar ve mutlular bunu onlara sadece bakarak bile anlayabiliyorsunuz. Bebekleri sevmeye gelince isteyenler bir ücret karşılığında bunu gerçeklestirebiliyor ve bebekler asla ilaçla uyuşturulmuyor, kollarımdaki çizikler bunun en büyük kanıtı çünkü oyun oynamaya bayılıyorlar” dedi

