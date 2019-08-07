Pink’in özel jeti iniş sırasında alev aldı

Ünlü şarkıcı Pink, bugün Danimarka’nın Jutlant bölgesindeki Horsens şehrinde konser verecek. Pink, pazartesi günü konser öncesi menajeri ve ekip arkadaşlarını özel jetiyle şehre gönderdi. Ne var ki şarkıcının özel jeti, Doğu Jutland Metropol bölgesindeki Aarhus Havalimanı’na inişi sırasında alev aldı.

Yerel polis, Cessna 560XL model uçağın iniş sırasında alev aldığı bildirildi ve uçakta bulunan 10 mürettebat dahil kimsenin yaralanmadığını bildirdi. Pink’in Norveç’teki organizatörü Kristin Svendsen’in Norveç gazetesi VG’ye verdiği demeçte, “Uçakta Pink yoktu. Sadece menajeri ve turun diğer üyeleri yer alıyordu. Ama hepsi şu an iyi. Hepsini otele yerleştirdik” dedi.



