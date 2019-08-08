Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasanın vücuda yararları…

Pırasaların tatlı bir tadı vardır ve çiğ veya pişmiş olarak yenebilir. Bir bardak pırasa, sodyum bakımından düşüktür ve neredeyse hiç doymuş yağ veya kolesterol içermez. Pırasa, iyi bir diyet lifi, B6 vitamini, demir ve magnezyum kaynağıdır. Ayrıca A, C ve K vitaminlerinin yanı sıra çok iyi bir folat kaynağıdır. Şimdi, pırasanın sağlık için yararlarından bazılarına bir göz atalım... Pırasanın faydaları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

Dev yeşil soğan gibi görünen bir sebze olan pırasa, soğan ve sarımsak ile aynı ailenin bir parçasıdır. Potasyum, kalsiyum, fosfor ve C vitamini bakımından zengindir ve beslenmenize pırasayı eklemenin sayısız nedeni var… Peki, Pırasanın faydaları nelerdir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

PIRASANIN FAYDALARI

Pırasalar diyet lifi, folik asit, kalsiyum, potasyum ve C vitamini bakımından zengindir. Soğanlara kıyasla kolayca sindirilebilirler. Şimdi, pırasanın sağlık açısından faydalarından bazılarına bakalım:

Cildinizi detoksifiye eder

Pırasalar doğal bir idrar söktürücüdür. Cildinizdeki zararlı maddeleri hapsederek ve vücudunuzdan temizleyerek detoksifiye eder. Vücudunuzu temizler, cildinizin parlak görünmesini sağlar.

Güneşten korunma

Pırasanın yeşil yaprakları; beyaz kısmından 100 kat daha fazla beta-karoten ve iki kat daha fazla C vitamini içeriyor. A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra pırasadaki diğer güçlü antioksidanların birleşimi cildinizi serbest radikallerin ve güneşin zararlı ultraviyole ışınlarına karşı korur.

Saç büyümesini destekler

Pırasa, manganez, demir, C vitamini ve folatlar gibi iyi bir mineral kaynağıdır. Pırasa tüketimi saçınıza sağlık katar. Pırasa saç köklerinin beslenmesine yardımcı olan önemli bir demir kaynağıdır. Ayrıca, vücut tarafından demirin emilimini destekleyen C vitamini bakımından da zengindir. Demir eksikliği, saç dökülmesinin sebeplerinden biri olan kansızlığa neden olabilir.

Kan damarlarını korur

Pırasalar, kan damarlarının astarlarını serbest radikallere karşı koruyan bir flavonoid olan kaempherol içerir. Kaempherol, doğal bir dilatör olarak görev yapan ve kan damarlarını gevşeten nitrik oksit üretimini uyarır. Kan damarlarının dinlenmesini sağlar ve hipertansiyon riskini azaltır. Pırasa, vücudunuzdaki her doku için faydalı olan bol miktarda K vitamini içerir. Düşük seviyede K vitamini kanamaya neden olabilir ve kan dolaşımını olumsuz yönde etkiler.

Kemik sağlığı

Pırasadaki yüksek K vitamini, kemik sağlığı için hayati önemi olan bir protein olan osteokalsini aktive eder.

Kalp sağlığını iyileştirir

Kandaki yüksek homosistein düzeyleri, koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir. Pırasalar, kandaki homosistein konsantrasyonunu düşürdüğü gösterilen 5-metiltetrahidrofolat adı verilen biyolojik olarak aktif bir folat formu içerir. Pırasalarda bulunan Kaempherol, nitrik oksit üretimini azaltarak kalp sağlığını da iyileştirir.

Kronik iltihap riskini azaltır

Kronik inflamasyon (iltihap) kalp sağlığı için zararlıdır. K Vitamini diyabet, obezite ve romatoid artrit gibi kronik enflamatuar hastalıklara karşı savaşabilen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir. Pırasadaki bol miktarda K vitamini, kronik enflamatuar hastalıkları ve atardamarların istenmeyen kireçlenmelerini önler. K vitaminin yanı sıra, pırasadaki B6 vitamini ayrıca antienflamatuar faydalar sağlar.

Kilo kaybını destekler

Pırasalar kilo kaybına yardımcı olur. Düşük kalorili ve yağsız olduklarından şişmanlıkla savaşır. Pırasa doğal bir iştah kesicidir. Yüksek lif içeriği, dolgunluk hissi sağlayarak açlığınızı bastırır. Pırasalarda bulunan hem çözünür hem de çözünmeyen lifler bağırsak aktivitesini düzenler ve şişkinliği azaltır. Zayıflamak isteyenler için faydalıdır.