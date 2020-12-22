Pişi yapmak için aldığı hamurdan çıktı

Bilecik'te pişi yapmak için fırından alınan bir hamurun içinden kıl yumağı çıktı.

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde öğle yemeği için canı pişi isteyen bir vatandaş, hamur almak için kendisine en yakın fırına gitti.

Buradan bir miktar hamur alarak eve gelen vatandaş pişi için hamuru parçalara ayırırken hamurun içinden çıkan kıl yumağı karşısında şaşkına döndü.

Aldığı hamuru kıl yumağı ile birlikte fırına götüren vatandaş, yetkililerinden şikayetçi oldu.

İsminin açıklanmasını isteyemen vatandaş, şunları söyledi:

“En temel besin kaynağımız olan ekmeğin üretildiği yerlerde yaşadığımız bu olaylar bizleri derinden üzüyor. Eğer hamuru ben almasaydım hayvan kılına benzeyen bu kıl yumağı başka bir vatandaşımızın ekmeğinin içinde çıkacaktı. Böyle bir sorumsuzluk olmaz. Hijyenin en üst düzeyde olması gereken fırınlarda çalışanların temizlik konusunda eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu hususta yetkili birimlerce denetimlerin arttırılması, yaptırım ve cezaların caydırıcı hale getirilerek insan sağlığı ile oynanmasına müsaade edilmemesini istiyorum.” (İHA)