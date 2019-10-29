Pitbull çaldı, 7 bin 802 TL para cezası yedi

Jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada, S.A. adlı kişiyi kamyonetindeki çalıntı biri golden ve pitbull cinsi iki köpekle yakaladı. Golden cinsi köpek sahibine teslim edildi. Mut Milli Parklar Müdürlüğünce Pitbull cinsi köpek bulundurduğu gerekçesiyle S.A.’ya 7 bin 802 TL idari para cezası uygulandı. Yasaklı ırk olan Pitbull cinsi köpek ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi Müdürlüğüne gönderildi. Gözaltına alınan S.A. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.(İHA)