Piyangoyu kazanıp milyarder oldu, ertesi sabah yine işe gitti

Kanada'nın Montréal şehrinde yaşayan ve bir catering şirketinde şoför olan bir adam, Ekim 2023'te büyük ikramiyeyi kazandı ancak yine de eski hayatını ve işini bırakmayacağını söyleyerek şaşkınlık yarattı.

Sozcu.com.tr

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Kanada’da yaşayan Pierre Richer isimli bir kişi, piyangodan 1 milyar TL’yi (36,5 milyon dolar) aşan bir para kazandı. Ancak bir catering şirketinde şoför olarak çalışan Richer, büyük olaydan sonra “aynı” hissettiğini söyledi.

Ertesi pazartesi hemen işine geri döndüğünü söyleyen adam, etrafındakileri şaşkınlığa uğrattı.

Piyango organizatörü Loto-Québec yaptığı açıklamada, 60’lı yaşlarındaki Richer’in 6 Ekim tarihli Loto Max’i kazandıktan sonra bile emekli olmayı planlamadığını söyledi.

Kanadalı Global News kanalına göre, talihli adam, kazanan bileti bir markette indirimde olan pastayı satın almak için aldığını söyledi.

Global News’e konuşan Richer, “Bu hafta satın almayacaktım ama cebimde iki bedava bilet vardı. Onlarla oynamaya gittim ve kasadan iki Lotto Max istedim ve böyle oldu. Bana 10 dolara mal oldu.” dedi.

TATİLE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYOR

Loto-Québec’e göre Richer’in kazandığını anlayanlar Richer’in karısı ve kızıydı. Richer kendisine haber verildiğinde “biraz mutlu” olduğunu ancak pek tepki vermediğini söyledi.

Bir catering şirketinde şoför olarak çalışan adam, aynı zamanda nakliye departmanının da bir parçası.

Loto-Québec’e göre, kazandığının ertesi pazartesi günü, yani 9 Ekim sabahı saat 4.30’da hemen işe döndü.

Richer, CTV News’e, “Onları karanlıkta yalnız bırakamam çünkü ben olmadan nakliye departmanı mümkün değil.” dedi.

Şanslı adam, yeni bir ev ile araba almayı planladığını ve ailesini tatile göndereceğini söyledi. Richer, “Ben tatile giden bir insan değilim, bu yüzden onların tatile gitmelerine izin vereceğim” diye ekledi.

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