Piyanist kurye Muharrem Can İncir, bu kez sahnede çaldı

Sipariş götürdüğü otelde piyano çalarak sosyal medyada gündem olan motosikletli kurye Muharrem Can İncir, piyanoyu bu kez sahnede çaldı.

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Motosikletli kuryelik yapan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Muharrem Can İncir’in sipariş götürdüğü otelde gördüğü piyanoyu çaldığı anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Hiçbir eğitim almadan kendi kendine piyano çalmayı öğrenen İncir’in, Mozart’ın en bilinen eserlerinden ‘Türk Marşı’nı çalması kısa sürede gündem oldu.

Piyanist kurye Muharrem Can İncir’in performansını izleyen müzisyenler destek ve tebrik mesajları yolladı. Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay da İncir’e destek veren isimler arasına katıldı.

“ÇOK MUTLU OLDUM”

İncir’i kendi konserine davet eden Gülsin Onay, Instagram hesabından piyano başında beraber çekildikleri bir fotoğrafı “Sevgili Can İncir davetim üzerine konserime geldi ve öncesinde biraz çalıştık, yarın da devam edeceğiz. Çok mutlu oldum, başarılar diliyorum yetenekli ve hevesli gencimize” notuyla paylaştı.

İLK KEZ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKTI

Grand Pera Emek Sahnesi’nde dün akşam gerçekleşen konser sonunda Gülsin Onay, Muharrem Can İncir’i sahneye davet etti. İlk kez kalabalık bir izleyici karşısına çıkan Can İncir, piyanoyla Yiruma’nın ‘River Flows in You’ adlı eserini çaldı.

Gülsin Onay ve izleyicilerden büyük alkış alan Muharrem Can İncir, “Gülsin Hanım sağ olsun sahneye çıkardı, piyano çaldırdı. Diğer yetenekli arkadaşlarımıza da çaldırdı, onlar da gerçekten çok güzel piyano çalıyor. Piyanoya Deniz Can adlı bir arkadaşım sayesinde başladım. Org almamı önerdi. Org aldım, orgla beraber hiçbir eğitim almadan, nota bilgisi olmadan kendimi bu raddeye taşıdım” dedi.

GÜLBEN ERGEN PİYANO ALDI

Diğer yandan Gülben Ergen de İncir’i evinde ziyaret etti ve piyano hediye etti.

İncir, Ergen’e şu sözlerle teşekkür etti: “Gülben abla evimize misafir oldu. Annem ve babamla tanıştı. Bana sürpriz yaparak piyanomu getirdiler. Odama kurulum yaptılar. Amacım çok çalışarak iyi bir müzisyen olmak. Bir yıllık piyano eğitimim için Gülben ablaya teşekkür ederim.”

İLK DERSİNİ ALDI

Gülsin Onay bugün de genç yetenekle ilk derse başladıklarını duyurdu: “Can ile ilk dersimizi yaptık. Çok yetenekli, büyük bir piyano aşığı. Akıllı ve müzik algısı çok iyi. Çok mutlu oldum, yolu açık olsun.”