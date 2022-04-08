Piyano hayali 77 yıl sonra gerçekleşti

Ordu’da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci'nin piyona öğrenme hayali 77 yıl sonra gerçeğe dönüştü. İlk kez 9 yaşında piyano gördüğünü ve daha sonraki süreçte bu hayaline uzak kaldığını belirten Cebeci, "Çocukluk hevesimi 77 yıl sonra gerçekleştirdim" dedi.

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Ordu’da yaşayan 86 yaşındaki Nurten Cebeci, piyano ile ilk kez 9 yaşında İzmir’de gittiği bir misafirlikte karşılaştı ve bu enstrümana hayran kaldı. Sonrasında başka illere taşınma, okul ve evlilik süreçleri dolayısıyla bu hayalini gerçekleştiremedi.

Nurten Cebeci’nin kızı İlknur Tursak, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurs Merkezi ORMEK’te bir kursa başladı. Burada piyano eğitimi verildiğini gören Tursak, annesinin bu hayalini gerçekleştirmek için kaydını yaptırdı. O günden sonra derslerini aksatmadan piyano eğitimlerine devam eden Nurten Cebeci, “Çocukluk hevesim” dediği piyano eğitimini gerçekleştirdi.

Azimli bir öğrenci olan Nurten Cebeci, bu başarısı ile hem gençlere hem de kendi yaş grubuna örnek oldu.

Cebeci, “9 yaşında İzmir’de yaşayan akrabamızın yanına misafir olarak gitmiştim. Orada bir piyano gördüm ve çok beğendim, çalmak istedim. Daha sonra bazı sebeplerden dolayı bu hayalim yarım kaldı. Geçen aylarda kızım ORMEK’te kursa başlamıştı. Burada piyano eğitimi verildiğini öğrenmiş. Sonra bana söyledi ve gitmem konusunda beni teşvik etti. İlk olarak ‘yapamam’ desem de hevesli olduğum için kayıt yaptırarak başladım. Benim en çok hevesim piyano çalmaktı ve hayalimi gerçekleştirdim” dedi. (İHA)

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