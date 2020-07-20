Nedeni tam olarak bilinmeyen plasenta previa, 200 gebelikten 1'inde görülür. Ana belirtisi, gebeliğin ikinci yarısında vajinadan gelen ağrısız kanamadır. Peki, plasenta previa nedir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik.

Daha önceden rahim içine yapılan ameliyatlar, birden fazla önceden doğum yapmış olma, annenin yaşının ileri olması ve çoğul gebelik gibi risk faktörlerinin etken olduğu plasenta previa nedir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

PLASENTA PREVİA NEDİR?

Plasenta hamilelik sırasında bir kadının uterusunda (rahim) gelişir. Bu kese benzeri organ, gelişmekte olan bebeğe yiyecek ve oksijen sağlar. Ayrıca atık ürünleri bebekten uzaklaştırır. Plasenta previa anne adaylarının çok küçük bir kısmını etkileyen bir durumdur ve plasentanın normal dışı büyüme ve yerleşmesidir.

Çoğu gebelikte plasenta rahmin kenarı ya da üstüne yerleşir. Plasenta previa, plasentanın rahmin aşağı kısımlarına yerleşip rahim boynunu kısmen ya da tamamen kapattığı ender bir durumdur. Bu da doğumda, hatta gebelik sırasında şiddetli kanamaya neden olabilir. Bebeğiniz henüz dönemi tamamlamamış olsa da, kanama acil sezaryen müdahalesini gerektirebilir.

PLASENTA PREVİA BELİRTİLERİ

Ana semptom vajinadan ani hafif ila ağır kanamadır.

Ancak aşağıdaki semptomlardan herhangi biri ortaya çıkarsa, derhal tıbbi yardım almalısınız:

– Kramplar veya keskin ağrılar

– Günler veya haftalar sonra başlayan, duran ve tekrar başlayan kanama

– Cinsel ilişkiden sonra kanama

– Gebeliğin ikinci yarısında kanama

PLASENTA PREVİA RİSK FAKTÖRLERİ

– Daha önceden rahim içine yapılan ameliyatlar (sezaryen, myomektomi ve kürtajlar gibi)

– Birden fazla önceden doğum yapmış olma (multiparite)

– Myoma uteri varlığı

– Anne adayının yaşının ileri olması (>35) (Bu oran anne yaşı ile birlikte artmaktadır)

– Çoğul gebelik durumu

– Önceki gebeliklerde plasenta previa öyküsü

– Önceden düşük yapmış olma

– Sigara kullanımı