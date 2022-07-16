Plastik atıklar caretta carettaları öldürüyor

Nesli tehlike altındaki türlerden olan caretta caretta deniz kaplumbağalarında, bu yıl Kaş-Patara sahillerinde ölü sayısı arttı. Prof. Dr. Eyüp Başkale, bölgede geçen sene 5-6 civarındaki ölü yetişkin caretta caretta sayısının bu yıl 12'ye yükseldiğini açıkladı. Ölüm nedenlerinin başında ise plastik atıklar geliyor.

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Nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen caretta caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının Akdeniz’deki en önemli yuvalama alanları Türkiye’de bulunuyor. Caretta carettaların mayıs ayında kumsallarda oluşturduğu yuvalardan temmuz ayında yavruların çıkmaya başladığı sezon, ekim ayının ilk haftasına kadar sürüyor.

Dalyan-İztuzu, Fethiye, Sarıgerme, Patara, Kumluca, Çıralı-Olimpos, Kundu-Belek-Denizkent, Kızılot gibi Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Hatay sahillerinde her yıl on binlerce yavru deniz kaplumbağası, birçok üniversiteden akademisyen, öğrenciler ve gönüllüler aracılığıyla denizle buluşturuluyor.

Bilimsel araştırmalara göre 1000 yavrudan sadece 2-3’ü hayatta kalırken, her yıl onlarca yetişkin deniz kaplumbağasının insan kaynaklı, özellikle deniz içinde ölümüne sebebiyet verilmesi, nesillerini tehdit etmeye devam ediyor.

Pamukkale Üniversitesi`nden Prof. Dr. Eyüp Başkale, “Denize bir şekilde bırakılan hayalet ağlara takılan kaplumbağalar suda boğulma riski yaşayabiliyor. Geçen sene Kaş-Patara sahillerinde 5- 6 civarında olan ölü sayımız, bu sene 12’ye dayandı. Buna diğer hayvanları da kattığımızda örneğin yunuslar, deniz kuşları gibi kaybımız giderek artıyor” dedi. (DHA)

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