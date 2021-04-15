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Plastik cerrahtan tepki çeken görüntü: Hastaların dokularıyla dans etti

Brezilya'da ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını sosyal medyada paylaşan plastik cerrahi uzmanı tepkilerin ardından görevden uzaklaştırıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:33, 15/04/2021
Hayat HaberleriYaşam

Brezilya’nın Ribeirao Preto kentinde Caren Trisoglio Garcia adlı plastik cerrahi uzmanı TikTok uygulamasından ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını paylaştı.

Garcia sosyal medya uygulamasından yaptığı paylaşımda elinde poşetlenmiş yağ dokularını göstererek dans etti. Plastik cerrahi uzmanı paylaştığı videoda, “Bu kol altından alınan yağ” notunu düştü. Görüntülerin yayılmasının ardından cerraha tepki yağdı. Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, Garcia’ya uzaklaştırma cezası verdi.

SUÇLU BULUNURSA GÖREVDEN ALINACAK

Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, yaşanan olay sonrası gelen tepkiler üzerine Garcia hakkında soruşturma başlattı. Garcia’nın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı, suçlu bulunması halinde ise görevinden men edileceği ifade edildi.

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ameliyat Brezilya sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:12:24,