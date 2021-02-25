Pokemon kartları biriktirenler yaşadı: Bir servet ediyor

Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan ve bir dönem Türkiye’de de yayınlanan Pokemon efsanesi bu yıl 25. yaşını kutluyor.

Video oyunlarından çizgi filmlerine, oyuncaklarından tasolarına kadar pek çok ürüne ilham veren Pokemon dünyası, son dönemde koleksiyon kartlarıyla gündemde.

Daily Mail’in haberine göre Pokemon kartlarına olan ilgili son beş yılda katlanarak arttı. Çocukluk döneminin nostaljisini yaşatmak isteyen pek çok kişi kartlara rağbet gösteriyor. 25. yıl dolayısıyla bu ilgi tavan yapmış durumda.

E-ticaret sitesi eBay üzerinde yapılan incelemelere bakıldığında kusursuz biçimde ilk günkü şartlarında saklanan kartlar koleksiyonerler için bir servet değeri de taşıyor. Binlerce sterline satılan kartlar arasında en pahalı olanı 1998 yılına ait bir ‘Kangaskhan’ kartı. Söz konusu kartın değeri 300 bin sterlin (3 milyon TL) olarak görünüyor.

Daily Mail’e konuşan kart koleksiyoncusu Jacob Flood, “Çocukluğumdan beri Pokemon’a büyük ilgi duyuyorum. Son beş yılda biriktirilebilir eşyalara olan talep inanılmaz arttı. Pokemon’un 25. yılında çok iyi korunmuş kartları bulmak çok zor ve değerli. Yıllar geçtikçe bunlar daha da tarihi olacak” dedi.