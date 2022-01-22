Pokemon kartları şimdi 22 milyon lira değerinde

1996'da piyasaya sürülmesinden bu yana dünya çapında yaklaşık 34.1 milyar Pokemon kartı satıldı. Ancak bugün bunlardan bazıları artık çok değerli. En değerli Pokemon kartları 22 milyon liraya kadar satılabiliyor.

Sozcu.com.tr

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Popüler video oyunu ve çizgi film, 1996 yılında piyasaya sürüldü ve o zamandan beri dünya çapında 34.1 milyar bireysel kart satıldı. Kartların birçoğu olmadığı gibi bazılarının diğerleri de oldukça yüksek.

Finans sitesi money.co.uk, bazısı astronomik rakamlara satışı yapılan kartları inceledi. İncelemeye göre; piyasadaki en değerli kart, göz alıcı 1.2 milyon pound (22 milyon lira) fiyatla satışta.

Money.co.uk uzmanı Salman Haqqi konuyla ilgili şunları söyledi: “Pokémon kartları, popüler bir alternatif yatırım olarak hızla büyüdü. İkonik karakterlerle birleşen nostalji, kesinlikle birçok insanın hayal gücünü yeniden ele geçirdi.”

En değerli Pokemon kartlarından bazıları ise şu şekilde:

1. Pikachu – 1,2 milyon sterlin (22 milyon lira)

eBay’de en yüksek bir fiyata listelenen kart. Kart 2009 yılında yapılmış ve çok yeni durumda.

2. Kangaskhan – 350.000 pound (6 milyon 380 bin lira)

3. Blastoise ve Venusaur

İkisi de ikisi de 185.868 pound (3 milyon 388 bin lira) değerinde. eBay’deki satıcılar iki ayrı kart için yaklaşık 200.000 pound talep ediyor.

4. Rayquaza – 73.062 pound (1 milyon 330 bin lira)

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