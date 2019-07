Polikisti over sendromu neden olur? Belirtileri ve tedavisi…

Polikistik over sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadınlar arasında sık görülen hormonal bir hastalıktır. PKOS'lu kadınlar nadir veya uzun süreli adet dönemleri veya aşırı erkeklik hormonu (androjen) seviyelerine sahip olabilir. Yumurtalıklar, çok sayıda küçük sıvı toplaması (foliküller) geliştirebilir ve düzenli olarak yumurtlayamazlar. Peki, polikisti over sendromu neden olur? Belirtileri ve tedavisi hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Polikistik over sendromu (PKOS), çocuk doğurma çağındaki her 10 kadından birini etkileyen bir sağlık sorunudur. PKOS’lu kadınların genel sağlıklarını ve görünümlerini etkileyebilecek hormonal dengesizlik ve metabolizma sorunları vardır. PKOS ayrıca kısırlığın yaygın ve tedavi edilebilir bir nedenidir. İşte polikisti over belirtileri ve tedavisi hakkında bilinmesi gerekenler…

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) HAKKINDA

Polikistik over sendromu, kadınları doğurganlık yılları boyunca (15 ila 44 yaşları) etkileyen hormonlarla ilgili bir sorundur. Bu yaş grubundaki kadınların yüzde 2,2 ila 26,7’si PKOS’lu.

Pek çok kadın polikistik over sendromuna sahip ancak bu durumdan habersiz. Yapılan bir çalışmada PKOS’lu kadınların yüzde 70’ine tanı konamamıştır. PKOS bir kadının yumurtalıklarını, östrojen üreten üreme organlarını ve adet döngüsünü düzenleyen progesteron hormonlarını etkiler. Yumurtalıklar ayrıca androjen denilen az miktarda erkek hormonu üretir.

Yumurtalıklar, bir erkeğin spermi tarafından döllenecek yumurtaları serbest bırakır. Her ay yumurtanın salınmasına yumurtlama denir.

Folikül uyarıcı hormon (FSH) ve luteinize edici hormon (LH) yumurtlamayı kontrol eder. FSH, yumurtalığı, yumurta içeren bir kese olan bir folikül üretmek için uyarır ve daha sonra LH, olgun bir yumurta bırakması için yumurtalığı tetikler.

PKOS, overleri ve yumurtlamayı etkileyen bir “sendrom” veya semptom grubudur. Üç ana özelliği:

– Yumurtalıklarda kistler

– Yüksek düzeyde erkek hormonları

– Düzensiz veya atlanmış adet dönemleri

PKOS’ta, birçok küçük, sıvı dolu keseler, yumurtalıkların içinde büyür. “Polikistik” kelimesi “çok sayıda kist” demektir. Bu keseler aslında her biri olgunlaşmamış yumurta içeren foliküllerdir. Yumurtalar asla yumurtlamayı tetikleyecek kadar olgunlaşmaz.

Yumurtlama eksikliği östrojen, progesteron, FSH ve LH seviyelerini değiştirir. Östrojen ve progesteron seviyeleri normalden düşükken, androjen seviyeleri normalden yüksektir.

Ekstra erkek hormonları adet döngüsünü bozar, böylece PKOS’lu kadınlar normalden daha az adet dönemi alır.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU (PKOS) NEDENLERİ

PKOS’un kesin nedeni bilinmemektedir, ancak rol oynayabilecek bazı faktörler şunlardır:

Aşırı insülin

İnsülin, pankreasta üretilen ve hücrelerin vücudunuzun birincil enerji kaynağı olan şeker kullanmasını sağlayan hormondur. Hücreleriniz insülinin etkisine direnç kazanırsa, kan şekeri seviyeleriniz yükselebilir ve vücudunuz daha fazla insülin üretebilir. Aşırı insülin androjen üretimini artırabilir ve yumurtlamada zorluğa neden olabilir.

Düşük dereceli inflamasyon

Bu terim, beyaz kan hücrelerinin enfeksiyonla savaşmak için madde üretimini tanımlamak için kullanılır. Araştırmalar PKOS’lu kadınların, kalp ve kan damarı problemlerine yol açabilen androjen üretmeye yönelik polikistik yumurtalıkları uyaran bir tür düşük dereceli iltihaplanma olduğunu göstermiştir.

Kalıtım

Araştırma, bazı genlerin PKOS ile bağlantılı olabileceğini göstermektedir.

Aşırı androjen

Yumurtalıklar anormal derecede yüksek düzeyde androjen üreterek hirsutizm (aşırı kıllanma) ve akneye neden olur.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU BELİRTİLERİ

PKOS’un semptomlarından bazıları şunlardır:

– Adet düzensizliği

– Ergenlik döneminde bir ya da iki adet dönemi sonrası adet görememe

– Olağan dışı kanama

– Vücutta aşırı kıllanma

– Yüzde ve sırtta sivilce artışı

– Cilt dokusunda değişiklikler

– El üstünde lekelenmeler

– Hamile kalmada zorluk ya da kısırlık

– Kilo alma

– Aşırı saç dökülmesi

– Ses kalınlaşması

– Göğüs ölçülerinde değişiklik

POLİKİSTİK OVER SENDROMU TEDAVİSİ

Tedaviler polikistik over sendromu (PKOS) semptomlarını yönetmenize yardımcı olabilir ve diyabet ve kalp hastalığı gibi uzun vadeli sağlık sorunları için şansınızı azaltabilir. Doktorunuzla, amaçlarınızın ne olduğu hakkında konuşarak bir tedavi planı oluşturabilirsiniz. Örneğin, hamile kalmak istiyorsanız ve sorun yaşıyorsanız, tedavi hamile kalmanıza yardımcı olacaktır. Bunun için öncelikle kilo kontrolünü sağlamalı, kilo vererek düzenli adet görme oranı yükseltilmelidir.

Polikistik over sendromu olan hastalar da gebe kalabilir. Ancak gerektiğinde; kilo kontrolü, insülin direncini kıran ilaçlar, yumurta geliştirici ve yumurtlamayı uyaran ilaç tedavileri ile gebelikte başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Çocuk sahibi olmak istemeyen hastalarda ise amaç hastanın hormonal dengesini düzenlemek ve düzenli adet görmeyi sağlamaktır. Doğum kontrol hapları veya progesteron içeren hormonal tedaviler uygulanabilir.

Eğer PKOS ile ilişkili sivilceleri azaltmak istiyorsanız, tedaviniz cilt sorunlarına yönelik olabilir.