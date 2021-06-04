Polis eğitiminde sıcak sahneler

Terörle mücadele kapsamında personelin silah kullanma kabiliyetini geliştirerek ani gelişen olaylarda yerinde ve bilinçli müdahale edebilecek yeteneği kazandırmak amacıyla eğitim verildi.
Çeşitli birimlerde görev yapan personele Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Eğitim Şubesi tarafından “Acil Müdahale, Şüpheli Kişi ve Araç Durdurma, Arama, Güvenli Müdahale Eğitimi” düzenlendi.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Polis ekiplerine verilen profesyonel eğitimlerde, drone ile havadan yapılan çekimler, emniyet müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.