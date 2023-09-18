Polis, kuş tuzağına takılan bıldırcın kılavuzunu kurtardı
Mersin'in Mezitli ilçesinde, yasa dışı olarak kurulan kuş tuzağına takılan bıldırcın kılavuzu kuşu, polis ekiplerince kurtarılarak doğaya salındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Bozön Mahallesi’nde yaban hayatının korunmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bölgede inceleme yapan ekipler, bir ağacın dibine düzenekle kurulmuş sesli ve fileli tuzak buldu.
Tuzağa takılıp yaralanan bıldırcın kılavuzu kuşunu fark eden ekipler, kuşu kurtararak doğaya bıraktı.
Ekipler, ele geçirdikleri tuzak malzemelerini Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne teslim etti. (AA)