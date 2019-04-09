Polis memuru, 10 yıldır yardımseverleri ihtiyaç sahipleriyle buluşturuyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Şahin, 2009 yılında sosyal medya üzerinde ‘Dünyayı İyilik Kurtaracak’ platformunu kurdu. Evli ve 1 çocuk babası Şahin, 10 yıldır platform aracılığıyla yardımseverlere ulaşarak, onların desteğiyle ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor. Mustafa Şahin, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği ‘iyilik’ kampanyası ile şimdiye kadar binlerce kişiye yardım ulaştırdı.

400 BİN GÖNÜLLÜ

Şahin, kampanyanın gönüllülük esasına dayalı olduğunu söyleyerek, Türkiye genelinde 400 bin gönüllüye ulaştığını ve bu şekilde ihtiyaç sahiplerinin tespit edildiğini kaydetti. Mustafa Şahin, çocukların eğitimine destek olmak için özel bir çaba sarf ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Türkiye’nin her yerinden yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarının giderilmesine vesile oluyorum. Muhtaç bir çocuk görsem dayanamıyorum. Özellikle Ankara Kalesi ve civarında yetişen çocukların ne kadar mağdur olduklarını biliyoruz. Tek amacımız var, o da iyilik yapmak. Bir dernek değiliz. Sadece iyilik yaparak gönülleri kazanıyoruz. Hayırseverler de bize güveniyorlar. 81 ilde, 400 bin ilde gönüllümüz var. Kimse kimseyi tanımaz; ama hepsi birilerine iyilik yapmak için çaba sarf eder.”

ÇOCUKLARIN ‘POLİS BABASI’

Polis memuru Mustafa Şahin, suç işleme oranının yüksek olduğu Kale Mahallesi’ndeki çocuklara sürekli hediyeler götürdüğünü söyledi. Kale Mahallesi ve civarında çocukların suça karışma oranının yüzde 70 olduğuna dikkat çeken Şahin, “Onları suça teşvik ettiren de büyükleri. Sık sık onları ziyaret ediyor ve hediyeler götürüyorum. Çocukların suç işleme oranında bile azalma oldu. Dünyayı kurtarırsa çocuklar kurtarır. Onlar bizim geleceğimiz. Hayırseverlerin yardımıyla mahalleye 2 kütüphane yaptırdık. Beni görünce ‘Polis baba’ diyorlar, koşup sarılıyorlar. Ülke genelinde 7 bin öğrencinin eğitim masrafını karşılamaya çalışıyoruz. Yurt dışında yaşayan hayırseverlerin desteğiyle yine Türkiye’de 3 anaokulu yaptırdık” dedi.

Mustafa Şahin, platform gönüllüleri Serap Çetin ve İlknur Uzun’un, ihtiyaç sahibi ailelerin tespit edilmesinde aktif rol aldıklarını söyledi. İlknur Uzun ise “Mustafa Şahin ile 4 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştık. Onunla birlikte kendimizi iyilik yapmaya adadık. Kendisinin Polis Gününü kutluyoruz ve onu çok seviyoruz” diye konuştu.

DHA