Polis üniformasıyla seks yaparken yakalandı, işinden oldu

Gürcistan'da çalışma saatleri içerisinde üniforması ile kamuya açık alanda seks yapan ve görüntüleri sosyal medyada yayılan polis memuru istifa etti.

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Gürcistan’da bir polis memuru, görev başındayken cinsel ilişkiye girerken görüntülerinin çekilmesi ve yayılması nedeniyle istifa ettiğini açıkladı.

Polis memuru Larry Ben Thompson’ın görev başındayken, polis üniformasıyla kamuya açık alanda bir kadınla cinsel ilişkiye girerken kaydedildi.

TikTok’ta yayınlanan görüntüler kısa sürede gündem olurken, Dillon Cole isimli kullanıcı, “Polis kameraya yakalandı!!!” yazdı.

16 MİLYON İZLENDİ

20 Mart’ta yayınlanan video 16 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Polis Şefi Dwayne Herrington, yerel medyaya yaptığı açıklamada video hakkında Thompson ile görüşmeyi planladığını, ancak polisin toplantıdan önce işi bıraktığını söyledi. İşten ayrılan polisin daha önce birkaç kez ‘görevi kötüye kullandığı’ açıklandı.

Geçtiğimiz yıl da ismi açıklanmayan bir kadın, polise başvurarak Thompson’ın kendisini taciz ettiğini söyledi. Memur daha sonra yeni adresini almak için araba etiketlerini çalıştırdığını kabul etti ve iki gün uzaklaştırma cezası aldı.

Ve geçen yıl, daha önce Thompson ile ilişkisi olan bir kadın polise kendisini taciz ettiğini söyledi.

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