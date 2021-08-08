Polisin gülen yüzü TDP

İstanbul Emniyet birimleri suçu ortaya çıkaran etkenleri ortadan kaldırmaya çalışırken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri (TDP) de çalışmalar yaparak halka temasa geçiyor, sorunların çözümüne büyük katkı sağlıyor.

HABIP ATAM

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Dünyanın en kalabalık metropollerinden olan İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 50 binin üzerindeki personeliyle suç ve suçluyla etkin mücadele etmek için gece gündüz çalışıyor. Göçmen ve yabancı uyruklu insanlarla nüfusu 16 milyonu aşan kentte suçluyla mücadele ile suçu ortaya çıkaran unsurları araştıran ve engellemek için ellerinden geleni yapan bir birim de bulunuyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü (TDP), adıyla faaliyet gösteren birim, polis-toplum bağlantısını kuvvetlendirmek için çalışıyor. TDP; 2005'te İçişleri Bakanlığı talimatıyla tüm illerde Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı az sayıda personelle büro amirliği olarak kuruldu. İstanbul'da 16 yıl önce 6 personelle çalışmaya başlayan birim yeni projeleri hayata geçirerek büyüdü. İstanbul'da 6 amirlik ve 33 personelle görev yapan TDP'nin başında kadın polis müdürü bulunuyor.

HEDEF 10 BİN ÖĞRENCİ

Daha çok halkla ilişkiler, iletişim, sosyoloji, öğretmenlik gibi bölümlerden mezun polisler tercih ediliyor. Toplum-polis ilişkilerinin gelişmesine imkan sağlamak için de çalışan ekipler, geçmişte birçok projeye imza attı. Bu yılın ilk 7 ayında ise 7 önemli proje ve 6 sosyal faaliyet hayata geçirildi.

Hazırlanan projeler arasında; suça sürüklenen çocuklardan, kimsesiz gençlere; özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerden, küçük yaştaki madde bağımlılarına yönelik yapılan “Bizim çocuklar” çalışması dikkat çekiyor. Okulları da ziyaret eden ekipler, suça sürüklenmenin önüne geçmeye, gençlerin toplumla barışık yaşamasına, pozitif yönlerinin güçlendirilmesine çalışıyor. TDP ekiplerinin bir projesinde ise 10 bin öğrencinin, polis merkezi amirliklerinde ağırlanması hedefleniyor. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın desteğiyle gerçekleşen projeyle, polisin korkulacak bir birim değil, sığınılacak bir dost olduğu mesajı verilmesi amaçlanıyor.

Sorunlar yerinde görülüyor çözüm için proje üretiliyor

Pandemi sebebiyle okula gidemeyen öğrenciler için “Cesur” adı verilen maskot ile trafik bilinci oluşturmak için 3 dakikalık bir klip hazırlayan TDP ekipleri, kukla gösterileriyle de farklı konularda eğitim veriyor. Lösemi hastası öğrencilerin ziyaretinden, engelli çocuklarla zaman geçirmeye kadar birçok faaliyete de imza atan ekipler, ihtiyaç sahibi 300 aileye de yardımda bulundu.

TDP şimdi vatandaşların e-devlet üzerinden mahalle polislerine ulaşmalarını hedefliyor. Hırsızlıktan, sahte paraya kadar broşürlerle vatandaşlar uyarılıyor. Polisin gülen yüzü TDP'nin çalışmalarında sorunlar yerinde görülerek, çözümü için uzmanların değerlendirmeleriyle yeni projeler üretiliyor.