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Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Polisler sokak hayvanlarını elleriyle besledi
Kütahya'nın Emet ilçesinde corona virüsü Covid-19 önlemleri nedeniyle vatandaşlar mecbur olmadıkça sokağa, mesire ve piknik alanlarına çıkmıyor. Sokak hayvanları da vatandaşların sokağa dışarı çıkmamasıyla yiyecek bulmakta zorlandı. Emet Emniyet Müdürlüğü ekipleri aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi.
Yaşam 7 Nisan 2020 - 10:58

Corona virüse karşı alınan önlemler kapsamında vatandaşlar mecbur olmadıkça evlerinden çıkmıyor. Vatandaşların sokağa çıkmamasıyla da sokakta yaşayan hayvanlar yemek bulmakta zorlanıyor. Emet İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye ekipleri, sokaklarda yaşayan ve aç kalan sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Yiyeceğe kavuşan köpeklerin ise hallerinden memnun oldukları görüldü.

Emetli vatandaşlar yaptıkları açıklamalarda, ”Polisin özellikle polis haftasında böyle bir uygulamayı yapmasından çok memnunuz. Corana virüs Covid-19 salgını döneminde sokak hayvanlarını da düşünen ve onalara et ve ekmek veren polisleri yürekten kutluyoruz. Emet polsinin tüm topluma örnek olmasını dileriz” dediler. İHA

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