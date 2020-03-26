Polislerin yardım ettiği yaşlı kadın gözyaşlarını tutamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, evinden çıkamadığı için polis ekiplerinin yardımcı olduğu 82 yaşındaki Türkün Uzun, gördüğü hizmet karşısında gözyaşlarını tutamadı.

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Balıkesir Valiliği, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçları karşılamaya devam ediyor. Vefa Sosyal Destek Grubu adı altında yapılan yardımların birinde ise duygusal anlar yaşandı.

VALİLİK SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ikamet eden 82 yaşındaki Türkün Uzun, ihtiyaçlarının karşılanması için ekiplerden yardım talebinde bulundu. Kısa sürede ihtiyaçları karşılanan Uzun, kapıda polis ekiplerini görünce duygusal anlar yaşadı. Balıkesir Valiliği’nin sosyal medya hesabından “Yaşlılarımızın Yeri Hürmet Makamıdır. Yalnız Değilsiniz” mesajıyla paylaşılan görüntülerde, Uzun’un gözyaşlarını tutamadığı ve kendisine yardım eden ekiplere teşekkür ettiği görüldü.