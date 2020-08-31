Polonez’den yeni üretim teknolojisine büyük yatırım

Gıda bilimi üzerine yaptığı çalışmalar ile şarküteri et ürünleri sektöründe birçok yeniliğe imza atan Polonez, son olarak entegre işlenmiş et teknolojisine 3 milyon euroluk yatırım yaptı. Son teknolojiye sahip yeni dilimleme ve paketleme yatırımı sayesinde tüm ambalajlarında değişikliğe giden Polonez, ürün gamını da genişletti. Pandemi döneminde yaptığı yatırımlarla değişime giren ve online satış kanallarına ağırlık veren markanın yeni dönem hedefi bir önceki yıla göre en az %30 büyüme kaydetmek.

Son yıllarda sağlıklı beslenme üzerine yaptığı Ar-Ge çalışmaları sayesinde geliştirdiği glutensiz ve fit yaşam lezzet formülleriyle ve ayrıca gurmelere hitap eden Premium füme sosisleri ile dikkat çeken Polonez, sektör adına büyük bir yatırıma daha imza attı. Pandemi sebebiyle değişen gıda tüketim alışkanlıkları doğrultusunda “End to End” tek hat teknolojisine 3 milyon euro değerinde yapılan yatırımla artık Polonez ürünleri daha hijyenik ve sağlıklı bir şekilde tüketicisine ulaşacak. Bunun yanı sıra Polonez markalı tüm ambalajlarda da değişikliğe gidildi. Marka, yeni kuşağın beslenme alışkanlıklarına göre formüle ettiği lezzetlerinin sayısını artırarak ürün gamını da çeşitlendirdi. Yine bir ilke imza atılarak ürünlerdeki sodyum oranı %25 oranda azaltıldı. Logosunda ve paket dizaynlarında modern çizgiler yakalayan Polonez, online satış kanallarını da artırarak 30 yıllık geçmişinde adeta devrim gerçekleştirdi.

EL DEĞMEDEN KAPIYA TESLİM

2016 yılından bu yana şirketin her biriminde verimlilik üzerine önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Polonez CEO'su Boran Uzun; “Pandemi dönemi bizim için yatırım ve yenilenme dönemi oldu. Hiç durmadık, ürettik, geliştirdik, yatırım yaptık. Bu dönemde tüketicimizdeki değişimleri çok yakından takip ettik. Hijyen ve gıda güvenliği üzerine yaptığımız teknoloji yatırımı sayesinde dilimleme ve paketlemede el değmeden son derece kontrollü ve minimum risk ile tüketicilerimizin kapısına kadar gidiyoruz. Üretime yaptığımız bu yatırımın yanı sıra sanal marketlerdeki varlığımızı artırdık. Bu şekilde Türkiye'nin neresinden olursa olsun Polonez lezzetlerinin tümüne ulaşmak mümkün” dedi.

ONLINE ALIŞVERİŞ YATIRIMI YAPIYOR

“Polonez olarak 2019 yılından itibaren Discount-Sürekli İndirim marketlerinde de ürünlerimizle ağırlığımızı artırdık. Ayrıca zincir marketlerin online satış kanalları ve online marketlere özel ürünler üreterek tüm Türkiye'de müşterilerimize Polonez lezzetlerini ulaştırıyoruz. Pandemi döneminde online satış kanallarında görülen artış, gıda perakende pazarının hızlı büyümesine neden oldu. Polonez olarak bu pazarda ciromuzu geçen seneye oranla 2 kat üzerine büyüttük. Online kanalın toplam ciromuz içindeki oranı da aynı şekilde 2 kat artışla %5'e yaklaştı, bu kanalın önümüzdeki yıllarda bu büyüme ile devam edeceğini söyleyebiliriz. Yeni paketleme sistemimiz online satışı da destekleyecek bir uygulama olarak bizim bu alandaki etkinliğimizi daha artıracaktır inancındayız.”



“LEZZET MADENİ GİBİYİZ”

Geleneksel şarküteri lezzetlerini modernize edebilmek konusunda çok yol kat ettiklerinin altını çizen Boran Uzun; “Sadece %1 yağ oranı ile düşük kalorili ve protein oranı yüksek Fit Yaşam ürünlerinden hemen sonra şarküteride “gluten içermez” çeşitlerini hayata geçiren ilk marka olduk. Şimdi sırada sodyum oranı %25 azaltılmış yeni lezzetler var. Ayrıca, fümelenmiş yüksek et oranlı Frankfurter ve Bratwurst Dana Sosislerimizle gurmelerin kalbini kazandık. İki yeni gurme sosis çeşidimiz de yolda.”

“GENÇLEŞEREK BÜYÜYORUZ”

20 yıldır aynı logoyu ve paket boyutlarını kullandıklarını belirten Uzun; “Bu denli değişim, yatırım ve büyüme planları elbette temelde markamızın daha gelişmesi, büyümesi ve daha iyi hizmet verebilmesi için. Yeni dönemde her şey çok hızlı değişiyor. Sadece teknolojik değişimlerden bahsetmiyoruz. Hayatımız, alışkanlıklarımız değişiyor. Biz de bu değişime ayak uydurmak, yaptığımız çalışmaları logomuza ve tüketicinin yeni ihtiyaçlarını karşılayacak paket boyutlarına yansıtmak istedik. Özetle daha dinamik, daha genç, daha hayatın içinde bir Polonez var. Gençleşerek büyüyoruz. Hedefimiz bir önceki yıla göre 2020 sonunda %30 büyüme göstermek, bu yolda da ilerliyoruz” dedi.