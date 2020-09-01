Porno yıldızı Ron Jeremy hakkında yeni cinsel saldırı suçlamaları! 250 yıl hapis cezası alabilir
ABD’de özellikle Hollywood dünyasında patlak veren cinsel istismar iddiaları ardından pek çok sektöre de hızla yayıldı. Ünlü porno yıldızı Ron Jeremy hakkında ortaya atılan iddialara yenileri eklendi.
67 yaşındaki Jeremy’nin aralarında 15 yaşında bir kız çocuğunun da olduğu13 kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.
Söz konusu olayların 2004-2019 yılları arasında Los Angeles’ta yaşandığı belirtilirken, son iddialarla birlikte Jeremy hakkındaki suçlamaların sayısı 28’e yükseldi.
ABD basınına yansıyan haberlere göre Jeremy suçlu bulunursa 250 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Suçlamaları avukatı aracılığıyla reddeden Jeremy, sektörde bulunduğu süre boyunca 1700’den fazla filmde rol aldı.