Porno yıldızına cinayetten tutuklama! Ormana gömmüşler
ABD’de Aubrey Gold takma adıyla porno filmlerde rol alan Lauren Wambles’ın başı bir cinayet suçlamasıyla dertte.
23 yaşındaki Wambles, sevgilisi William Shane Parker ve Jeremie Odell Peters, 51 yaşındaki Raul Ambriz Guillen’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandı.
Temmuz ayının başında ortadan kaybolan Guillen’in cesedi Florida eyaletinde bir ormanlık alana gömülmüş olarak bulundu.
Kurbanın uyuşturucu ticaretindeki anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü düşünülürken, Wambles ve iki isme cinayet suçlaması yöneltildi.
2018 yılından bu yana 6 kez tutuklanan Wambles, 2015-2018 arasında 31 filmde rol almıştı.