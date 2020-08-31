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Porno yıldızına cinayetten tutuklama! Ormana gömmüşler
Porno yıldızına cinayetten tutuklama! Ormana gömmüşler
ABD'li porno yıldızı Lauren Wambles, cinayet suçlamasıyla tutuklandı. Wambles ve beraberindeki iki kişinin öldürdükleri adamı ormana gömdükleri iddia ediliyor.
Sozcu.com.tr
Yaşam 31 Ağustos 2020 - 11:26

ABD’de Aubrey Gold takma adıyla porno filmlerde rol alan Lauren Wambles’ın başı bir cinayet suçlamasıyla dertte.

23 yaşındaki Wambles, sevgilisi William Shane Parker ve Jeremie Odell Peters, 51 yaşındaki Raul Ambriz Guillen’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada tutuklandı.

Lauren Wambles – Instagram.

Temmuz ayının başında ortadan kaybolan Guillen’in cesedi Florida eyaletinde bir ormanlık alana gömülmüş olarak bulundu.

Lauren Wambles – Instagram.

Kurbanın uyuşturucu ticaretindeki anlaşmazlık nedeniyle öldürüldüğü düşünülürken, Wambles ve iki isme cinayet suçlaması yöneltildi.

Raul Ambriz Guillen.

2018 yılından bu yana 6 kez tutuklanan Wambles, 2015-2018 arasında 31 filmde rol almıştı.