Porsuk Çayı buz tuttu

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nın kent merkezinden geçen bölümü, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buz tuttu.

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Eskişehir’de hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 10 dereceye kadar düştü. Soğuk hava nedeniyle Porsuk Çayı’nın kent merkezinden geçen bölümünün yüzeyi buz tuttu.

Vatandaşlar, cep telefonları ile buz tutan Porsuk Çayı’nı fotoğrafladı.

Bursa’dan şehri gezmeye giden Ceren Şengül, “Eskişehir çok soğuk ama Porsuk Çayı’nın manzarası çok güzel” dedi.

SOĞUK HAVA DEVAM EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, Eskişehir’de gün içinde en yüksek 4 derece olacak hava sıcaklığı gece sıfırın altında 4 dereceye kadar düşecek. Gece yarısından sonra Bursa, Kütahya, Bilecik ile Eskişehir’in batı kesimlerinde kar yağışın başlaması bekleniyor. (DHA)

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