Porsuk Çayı’ndaki toplu balık ölümleri meclis gündeminde

MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Beylikova ilçesinin Uzunburun Mahallesi’nden geçen Porsuk Çayı’nda toplu balık ölümlerinin yaşandığını ancak Murat Dağı’ndan başlayarak Sakarya Irmağ’ına ulaşan Porsuk Çayı’nda gerçekleştirdiği incelemelerde toplu balık ölümlerinin sadece Beylikova ilçesi ile sınırlı olmadığını, Mihalıççık ilçe sınırlarında yaşandığını söyledi.

Nurullah Sazak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a yanıtlamaları için soru önergesi verdi. Toplu balık ölümlerinin nedenlerini araştıran Sazak, bakanların cevaplaması için şu soruları yöneltti:

– Porsuk Çayı'nda meydana gelen toplu balık ölümleri ile ilgili Bakanlığınız tarafından bir inceleme başlatılmış mıdır?

– Eskişehir'in hangi ilçelerinde balık ölümleri tespit edilmiştir?

– Bu tür balık ölümlerinin tekrarlanmaması için Bakanlığınız tarafından ne gibi tedbirler alınmıştır ya da alınacaktır?

– Geçtiğimiz yıllarda Porsuk Çayı'nda toplu balık ölümleri görülmüş müdür? Görüldüyse balık ölümlerinin gerekçesi nedir?

– Porsuk Çayı'na akıtılan kanalizasyon suyunun kalitesi ile ilgili olarak kaç defa inceleme yapılmıştır? Yapıldıysa ne kadar sıklıkla tekrar edilmektedir?

– Porsuk Çayı'ndaki balıkların gıda olarak tüketilmesinin insan sağlığına etkileri üzerine bir çalışma yürütülmüş müdür?

– Porsuk Çayı bölgesinde fabrikaların atık suları tahliye usulleri denetlenmekte midir?

– Porsuk Çayı bölgesinde su ve çevre kirliliğine yönelik denetimler yapılmakta mıdır?

– 2020 yılında Porsuk Çayı'na akıt bırakan bir fabrika tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse hangi cezai işlemler uygulanmıştır?