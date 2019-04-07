Portakal Çiçeği Karnavalı yedinci kez düzenlendi

Türkiye’nin ilk ve tek sokak karnavalı olan ve dünyanın sayılı karnavalları arasına girmeyi başaran 'Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı' için on binlerce insan bir kez daha Adana’da buluştu.

Baharı müjdeleyen portakal çiçekleri kokularının eşliğinde 7'nci kez düzenlenen karnavalda 100'den fazla etkinlik yer alırken, sokakları dolduranlar rengarenk giysileriyle unutamayacakları anlar yaşadılar. Hafta sonu boyunca adeta uyumayan kent haline gelen Adana'da tüm oteller dolarken, kebapçılar gece geç saatlere kadar sıra bekleyenleri ağırlamaya çalıştılar. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği Adana'ya karnaval için yurtiçinden ve yurtdışından 100 bin kişinin geldiği tahmin ediliyor. Adanalılar ile birlikte karnavala katılımcı sayısının 1,5 milyonu aşarken insanlar sokakta yürümekte bile zorlandılar.

“KARNAVALIN ANA TEMASI HOŞGÖRÜ”

7 yıldır düzenlenen karnavalın fikir önderi Toyota Türkiye CEO'su Ali Haydar Bozkurt, Adana'nın karnaval süresince hareketli ve cıvıl cıvıl bir şehir haline geldiğini belirterek “Birlikte eğlendik, birlikte güldük, birlikte baharın tazeliğini hissettik. Bu gururu yaşatan, karnavala böylesine sahip çıkan Adana halkıdır.

Ayrıca yerel ve mülki idarelerimiz de ilk günden itibaren bizleri hep desteklediler onlara da ayrıca teşekkür ediyorum” dedi. Karnavalın halkın moral değerlerini yükselttiğine de işaret eden Bozkurt şunları söyledi; “Karnavalımız, toplumsal birlikteliği sağlama misyonunun yanında ekonomik anlamda kent kalkınmasını da ivmelendiriyor. Bu ivmelenmeye doğrudan tanıtımın katkısı büyük boyutlara ulaştı. Adana'ya son 5 yılda gelen yerli ve yabancı turist sayısında da yüzde 100'e yakın artış meydana gelmiş. Bu sayıya günü birlik gelenler, havayolunu kullanmayanlar ve konaklama yapmayanlar dahil edilmeden ulaşılmış. Bu şekilde gelen Adana dostları da dahil edildiğinde çok büyük boyutlarda bir turizm ortaya canlılığı çıkıyor.

Turizm hareketliliği kentimiz için ciddi bir kaynaktır ve bu kaynağın her yıl artarak daha yüksek boyutlara ulaşması da en büyük amaçlarımızdan biridir. Türkiye'nin ilk ve tek sokak karnavalı olan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana halkının karnavalıdır. Karnaval boyunca, toplumun her renginden farklı kesimleri gerçek bir kardeşlik havasında, hoşgörüyle bir araya getirmiştir.

En önemli ilkemiz ve en büyük dileğimiz kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklamaktır. Adanalılar bunları sevgi ile yapmış ve dostlarını en iyi şekilde ağırlamışlardır”

RENGARENK KORTEJ GEÇİŞİ…

Her yıl olduğu gibi bu yıl da karnavalın simgesi durumundaki kostümlü kortej geçişi cumartesi günü gerçekleştirildi. Herkesin büyük heyecan ve özlemle beklediği kostümlü grupların geçiş yapacağı kortej karnavalın ilk yıllarındaki gibi şehir merkezinde yapıldı.

Okulların, sivil toplum örgütlerinin, özel ve kamu işletmelerinin, hatta futbol taraftar derneklerinden binlerce kişinin katıldığı kostümlü kortej halkın yoğun ilgisi nedeniyle 1 kilometrelik yolu saatler boyunca aşamadı.

İREM DERİCİ COŞTURDU

İstasyon Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi açılışın ardından sahneye Türk Pop müziğinin ünlü ismi İrem Derici çıktı. On binlerce kişinin izlediği konserde yerinde duramayanlar karnaval eğlencesine ortak oldular. İskender Paydaş ve Çukurova Üniversitesi Senfoni Orkestrası da karnaval etkinliklerinde muhteşem bir konser verdi.

Portakal çiçeği kokusunun insanlar üzerinde yarattığı mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusunu tüm Türkiye'nin ve dünyanın yaşaması fikriyle ortaya çıkan “Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı” iş, sanat, spor ve cemiyet hayatının ünlü simalarını da ağırladı.

Menderes Samancılar, Arif Keskiner, Nebil Özgentürk, Dolunay Soysert, Seray Gözler, Feridun Düzağaç, Levent Özdilek, Emre Karayel, Altan Gördüm, Galip Erdal, Demir Karahan, Erdal Cindoruk, Güvenç Dağüstün, Murat Hasari, Yüksel Arıcı başta olmak üzere çok sayıda tanınmış sima Adana'ya gelenler arasındaydı.

KRALİÇELER

Kostüm Tasarım Yarışması'nın bu yıl ki teması “farklı uygarlık veya uluslardan örnek aldıkları kraliçelerin, tarihte ne tarz önemli işler yaptıklarını tasarımları ile ifade ederek, günümüzde kadınların her alanda daha aktif olmasına gönderme” oldu. Defileden sonra Ümit Temurçin başkanlığındaki jüri finale kalan 10 kostüm arasından ilk 3'ü açıkladı. Birbirinden güzel kostümler arasından Özlem Minaz Çelebi'in tasarladığı kostüm birinciliği kazandı.

İkinci Erkan Mercan olurken, üçüncülüğü Fevzican Ceman elde etti. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın en büyük sürprizlerinden biri de Hintli dansçılar ve Alya Dormen oldu. Karnaval kapsamında iki kez sahneye çıkan Hintli danşçılar ve Alya Dormen'in şovları nefesleri kesti. Alya Dormen, kareografisini kendisinin yaptığı “Memleketim” şarkısı eşliğindeki dansı ise binlerce izleyene duygusal anlar yaşattı.