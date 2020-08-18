Portekiz Cumhurbaşkanı Sousa iki kadını boğulmaktan kurtardı

Portekiz’de Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, Algarve bölgesinde bulunan Praia do Alvor sahilinde kanoları alabora olunca boğulma tehlikesi geçiren 2 kadını fark edip hemen suya atladı.

71 yaşındaki Sousa, çevredekilerin de yardımıyla kadınları kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği kadınların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Corona virüsü salgını nedeniyle sıkıntıya giren turizm sektörünü yeniden canlandırmak amacıyla bölgede tatilde olan Cumhurbaşkanı Sousa, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kadınların yakındaki bir sahilden akıntıya kapıldıklarını söyledi.