Pratik ve lezzetli biberon maması tarifi

Anneler biberon maması hazırlarken pratikliğe ve zahmetsiz bir şekilde mama hazırlamaya ihtiyaç duyarlar. Bebeklerin anne sütünden sonra severek ve büyük bir iştahla tükettikleri biberon mamaları bebeğin sağlıklı gelişimde önemli rol oynar. Bazı gıdalar bebeklerde alerjiye neden olduğundan doktorunuza danışmanız gerekebilir. Bebeğinize beslerken aylık besin takvimini dikkate almalısınız. Aksi takdirde bebekte gaz ve sindirim sistemi bozuklukları yaşanmasına neden olabilir. Yapılan mamalara anne sütü ilave edebilirsiniz. İnek sütü ve balı bebeğinize ilk bir sene vermemeniz gerekmektedir. Bebekler ek gıdaya geçtikten sonra da gaz problemi yaşayabilirler. Bu nedenle bebeğiniz mamasını yedikten sonra özelikle yatırmadan önce gazını mutlaka çıkardıktan sonra yatağa yatırmalısınız. Evde biberon maması nasıl hazırlanır? İşte pratik ve bir o kadar lezzetli biberon maması tarifi;

BİBERON MAMASI TARİFİ

Malzemeler;

1 çorba kaşığı organik yoğurt

1 tatlı kaşığı tahıllı mama

1 tatlı kaşığı pirinç unu

Yarım çay bardağı su (ılık)

Yarım ceviz

Yapılışı;

Ilık suyun içerisine öncelikle tahıllı mamayı ilave edin ve karıştırın. Ardından çok ince çekilmiş ceviz pirinç unu ve yoğurdu ilave edip karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvam alınca mamayı biberona koyup bebeğinize afiyetle yedirebilirsiniz.