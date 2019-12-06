Gebeliğin 37. haftasından önce doğan bebekler prematüre olarak kabul edilir. Bebekleri erken doğan ebeveynler genellikle korkar ve endişeye kapılır. Çünkü prematüre yeni doğanlar da artan komplikasyon riski vardır. Peki prematüre bebek bakımı nasıl yapılır?

Prematüre bebekler dünyamızdaki yaşamla başa çıkmak için henüz tam olarak donanımlı değildir. Küçük bedenleri hala akciğerleri, sindirim sistemi, bağışıklık sistemini ve cildi içeren az gelişmiş kısımlara sahiptir. Tıbbi teknoloji, erken doğan bebeklerin yaşamlarını birkaç gün, haftalar ve aylarca gelişmelerini sağlayacak güce sahiptirler. Yeni doğan bakım ünitesi, bebeğin koruyucu ortamı ve sınırlı bir süre için evi olabilir. Bakım personeli, izleme ve alarm sesleri, solunum ve resüsitasyon ekipmanları ve pediatri uzmanları 24 saat laboratuvar hizmetleri ile bebeğinizin sağlığını yakından takip edilir. Peki, prematüre bebek bakımı nasıl yapılır?

PREMATÜRE BEBEĞİN TEMİZLİĞİ NASIL SAĞLANMALI?

-Bebeğin havadar ve hijyenik bir ortamda bulunması gerekir.

-Bebeğinizin cilt temizliği ilk zamanlar doktorlar tarafından yapılabilir. Daha sonra annelere öğretilerek bebeğiniz küvezde ise bakımını özenle yapmanız gerekebilir.

-Prametüre bebeklerin cildi normal doğanlara göre daha narindir ve temizliği sırasında ekstra özen göstermeniz gerekebilir.

-Normal bebeklere göre daha fazla üşüyebilirler bu nedenle prematüre bebekleri bir kat daha fazla giydirmeniz gerekebilir.

-Gözlerinde çapaklanma oluşuyorsa kaynatılıp soğutulmuş su ve gazlı bez yardım ile düzenli olarak temizlenmelidir.

-Bebeğinizin bakımını yaparken sıklıkla eller yıkanmalıdır.

-Pamuklu ve bebeğinizi çok sıkmayan rahat giydirip çıkarabileceğiniz kıyafetler giydirmelisiniz.

BESLENMESİ NASIL OLMALI?

-Bebeğiniz taburcu olduktan sonra bebeğin beslenmesine hayli özen göstermek gerekebilir.

-Bebeğinizin kilo ve boyunu yakından takip eden doktorunuz anne sütünüzü arttıracak beslenme düzeni oluşturabilir.

-Bebeğin emme refleksini geliştirmek adına bebeği sık sık emzirmek gerekebilir. Bebeğiniz uyuya kalıyorsa burun gibi hassas noktalarına nazikçe dokunarak onu uyandırmanız gerekebilir.

-Anne sütü yetersiz geliyorsa mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekebilir.

-Bebeğiniz cilt rengi de oldukça önemlidir. Ekstra bir sararma ve cansız, soluk bir renk fark ederseniz doktorunuza mutlaka başvurmanız gerekebilir.