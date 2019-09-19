Çoğu gebelik 40 hafta sürer. 37. haftadan önce doğmuş bir bebek, prematüre veya erken doğan bebek olarak bilinir. Prematüre bir bebeğin bakımı, bebeğin düşük kilosu ve diğer olası sağlık sorunları sebebiyle zor ve zaman alıcı olabilir. Peki, Prematüre bebek özellikleri nelerdir? Gelişimi nasıl olur? Merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Gebelik, son görülen âdetin 1. gününden itibaren başlar ve normal olarak 40 hafta sürer. Eğer bebek, 37 haftasını doldurmadan doğacak olursa prematüre olarak kabul edilir. Prematüre bebek doğumu dünya çapında her 10 bebekten 1’inden fazlasında görülür. Erken doğum, küresel bir sorundur. Tüm ırklarda ve tüm sosyoekonomik gruplarda görülebilen bir durumdur ve çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Şimdi, prematüre bebeklerle ilgili bilinmesi gerekenlere göz atalım… Prematüre bebek özellikleri nelerdir? Gelişimi nasıl olur? İşte cevapları…

PREMATÜRE BEBEK HAKKINDA

Gelişmekte olan bir bebek, son aylarda ve haftalarda olmak üzere hamilelik boyunca önemli bir büyüme geçirir. Erken doğum, bir bebeğin 37 haftalık hamilelikten önce doğmasıdır. Bebek ne kadar erken doğarsa, gelişimi o kadar az olur. Erken doğan bebeklerin çoğu normalde ciddi uzun vadeli problemleri olmadan gelişir.

Prematüre derecesi genellikle gebelik yaşı ile şöyle tanımlanır:

– Son derece erken: 23-28 hafta arası

– Çok erken: 28-32 hafta

– Orta erken: 32-34 hafta

– Geç preterm: 34-37 haftalar.

Hamilelik boyunca önemli büyüme ve gelişme, özellikle son aylarda ve haftalarda gerçekleşir. Çok erken doğdukları için, prematüre bebeklerde gelişim normal doğanlara göre çok daha azdır. Organlarının gelişimi için yeterli zamanları olmadığından sağlık sorunları yaşayabilirler. Çok erken doğmuş bir bebeğin yaşadığı sorunlar:

– Solunum problemleri

– Beslenme zorlukları

– Serebral palsi

– Gelişimsel gecikme

– Görüş problemleri

– İşitme sorunları

PREMATÜRE DOĞUMDA RİSK FAKTÖRLERİ

Tüm erken doğumların yaklaşık yarısında neden bilinmemektedir. Ancak, aşağıdaki faktörler erken doğum olasılığını arttırmaktadır:

– Daha önce prematüre doğum yapmış olmak

– Gebelikler arasında altı aydan kısa süre bulunması

– Çoklu gebelik (ikiz veya daha fazla)

– Preeklampsi (Gebelik zehirlenmesi)

– Diyabet ve yüksek tansiyon gibi koşullar

– Birden çok düşük yapmış olmak

– Fiziksel yaralanma veya travma

PREMATÜRE BEBEK ÖZELLİKLERİ

Prematüre bebeğin cildi şeffaftır, damarları cildin üzerinden görülebilir. Ayrıca bu bebeklerin kahverengi yağ dokusu gelişmedi için vücut ısılarını koruma yeteneği yoktur. Bu yüzden kuvözde bakılmaları gerekir. Yine kas ve sinir sistemi gelişimleride tamamlanmadığından bazı reflekslere sahip değillerdir. Emme refleksi de gelişmediğinden bu bebekler sağılmış anne sütü yada diğer gerekli besinleri sonda ile midelerine akıtılarak beslenirler. Prematüre (erken doğan) bebeklerin solunum güçlüğü çekmesi de muhtemeldir. Yine uzmanlar tarafından solunum cihazına bağlanırlar.

PREMATÜRE BEBEK GELİŞİMİ

Prematüre bebeklerde gelişim farklılıkları olabilir, fakat hesaplanmış yaşına göre prematüre bebek gelişimleri şu şekildedir:

8 hafta: Bebeğiniz başını destek ile kaldırabilir, kollarını ve bacaklarını hareket ettirebilir, kendi ellerini tutabilir, kafasını gürültüye çevirebilir. Üstelik hareketli nesneleri gözleriyle takip edebilir ve gülümseyebilir.

16 hafta: Kucağınızdayken belirli nesnelere uzanmaya çalışabilir ve dokunabilir, ellerini ağzına çekebilir, gülebilir. Ayrıca ebeveynleri ve diğer insanlarla daha fazla etkileşime girmeye başlar.

24 hafta: Kendi başına oturabilir, nesneleri sallar, ismini duyunca karşılık verir ve ebeveynlerinden farklı olarak yabancılara tepki verir. Daha fazla ses çıkarmaya başlayabilir ve mutluluğunu veya mutsuzluğunu ifade edebilir.

32 hafta: Bebeğiniz ellerini tutulunca ayakta durmaya, emeklemeye başlayabilir. Sesleri taklit edebilir ve belki de konuşmaya çalışabilir.

40 hafta: Bebeğiniz yalnız kalabilir, adım atmaya başlayabilir. Konuşurken daha fazla kelime kullanmaya ve hareketleri seslerle birleştirmeye başlayabilir.