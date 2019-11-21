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Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
Prens Andrew kraliyet görevlerini bıraktı
Kraliçe II. Elizabeth'in oğlu Prens Andrew, cinsel taciz iddialarının ardından kraliyet görevlerini bıraktı. York Dükü 'The Royal Family' hesabından yaptığı açıklama ile olayın Kraliyet Ailesi'nin yardım çalışmalarına zarar verdiğini söyledi... Kraliçe ise tacizi affetmedi ve teklifi hemen kabul etti.
Yaşam 21 Kasım 2019 - 08:30

Prens Andrew’un Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı başına iş açtı. Bir süredir cinsel tacizle suçlanan York Dükü dün, ‘The Royal Family’ hesabından yaptığı açıklama ile tüm kraliyet görevlerini bıraktığını, çünkü bu skandalın Kraliyet Ailesi’nin tüm yardım çalışmalarına zarar verdiğini söyledi.

Prens Andrew ve Kraliçe II. Elizabeth

Reşit olmayan bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği yönünde çıkan iddialardan sonra ilk kez Cumartesi günü televizyon ekranlarına çıkmış ve BBC’nin Newsnight programında kendisine yöneltilen soruları yanıtlamıştı. Röportajda 17 yaşındayken cinsel ilişkiye zorlandığını öne süren ABD vatandaşı Virginia Giuffre’nin iddialarını yalanladı ve olayın yaşandığı söylenen 10 Mart 2001 tarihinde kızı Beatrice ile İngiltere’nin Woking şehrinde pizza yemeye gittiğini söyledi.

İddialara kanıt niteliğinde olduğu belirtilen bir fotoğraf da gündeme gelmişti. 2001 tarihli Londra’da çekilen fotoğrafta, Prens Andrew, Epstein’ın kız arkadaşının evinde elini Giuffre’nin beline dolarken görülüyor.

İngiliz bulvar gazeteleri, bu röportajın inandırıcı olmadığını ve prensin itibarına zarar verdiğini yazdı. Bunun üzerine York Dükü, dün Kraliyet Ailesi’nin resmi Instagram hesabından yaptığı açıklama ile tüm görevlerini bıraktığını bildirdi ve “Majesteleri’nden yakın gelecekteki kamu görevlerimden çekilmeyi talep ettim ve o da buna izin verdi” dedi.

Prens Andrew, annesi Kraliçe II. Elizabeth ve babası Prens Philip

Prens gerektiği halde soruşturmada işbirliğine gideceğini de açıkladı: “Jeffrey Epstein ile yanlış karar sonucu kurduğum ilişkiden tartışmasız bir şekilde pişman olmaya devam ediyorum” dedi.

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ABD Başkanı Donald Trump ve eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da bir dönem arkadaşlık yaptığı Amerikalı miliarder Jeffrey Epstein, reşit olmayan kız çocuklarıyla cinsel ilişkiye girmek ve 18 yaşındak küçük kız çocuklarını cinsel ilişkiye zorlayarak geniş çaplı bir fuhuş şebekesi kurmakla suçlanıyordu. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Epstein, 10 Ağustos’ta New York’ta tutulduğu cezaevinde ölü bulundu, daha sonra Epstein’ın intihar ettiği açıklandı.

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