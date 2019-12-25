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Prens Andrew’un, poposunu dönmüş Terrier köpekli Noel kartı ‘Skandal’ olarak yorumlandı
Prens Andrew’un, poposunu dönmüş Terrier köpekli Noel kartı ‘Skandal’ olarak yorumlandı
Taciz skandalıyla İngiliz kraliyet ailesini zor duruma düşüren Prens Andrew'in yayınladığı Noel kartları, skandala gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Özellikle sahibi olduğu Terrier cinsi köpeğin arkadan görüntüsünün yer aldığı Noel kartı için İngiliz basını 'Skandal' dedi...
Yaşam 25 Aralık 2019 - 14:36

İngiltere'deki taciz skandalının kahramanı Prens Andrew (59), Noel kartıyla gündemde. Yıllar önce reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki yaşadığı iddiasının ardından bir kadının daha taciz suçlamasında bulunduğu ve çocuk istismarı sabıkalısı Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein ile arkadaşlığı ortaya çıkan Prens Andrew, köpeğinin arkadan poposunun göründüğü fotoğrafının yer aldığı bir Noel kartı yayınladı.

Prens Andrew ve annesi Kraliçe Elizabeth

Eski eşi Sarah Ferguson (60) ile kızları Prenses Beatrice (31), Prenses Eugenie (29) ile ortak Noel kartı yayınlayan Prens Andrew, Terrier cinsi köpeklerinin arkadan görüntüsünün yer aldığı kartı “2019'a veda et” notuyla paylaştı.

Köpeklerinin arkadan görüntüsünün yer aldığı karta ‘2019'a veda et’ notu yazıldı.

Andrew ve ailesinin paylaştığı bir başka kartta, Kraliçe'nin Balmoral'daki evinin yolu görünüyor. Kartın mesajı da Andrew'in yaşadıklarını hatırlatırcasına, “Geleceğe bakıyoruz” şeklinde. Kartta ayrıca, “Desteğiniz ve nezaketiniz için minnettarız, teşekkürler” yazıyor.

Kraliçe'nin Balmoral'daki evinin yolunun altına ise, “Desteğiniz ve nezaketiniz için minnettarız, teşekkürler” denildi.

Son güncelleme: 14:39 - 25.12.2019