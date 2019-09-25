Prens Archie ilk resmi turuna çıktı

Meghan Markle ve Prens Harry'nin dört aylık bebekleri Prens Archie, anne ve babasıyla ilk resmi görevine çıktı. Güney Afrika turuna çıkan bebeğin son hali, Prens Harry'nin bebekliğine benzetildi...

Prens Harry ve Meghan Markle, resmi görev kapsamında Güney Afrika turuna çıktı. Dört aylık bebekleri Prens Archie’yi de yanlarına alan çift, bugün başpiskoposla buluştu. Kameralar önünde gerçekleşen buluşma sayesinde dört aylık kraliyet bebeğinin son hali de görülmüş oldu.

Bebeğin son hali, İngiliz ve dünya basınında Prens Harry’nin bebekliğine benzetildi. Sussex Dükü ve Düşesi, gezi boyunca Archie'yi yanlarından ayırmadı.

6 Mayıs'ta dünyaya gelen kraliyet bebeği, Güney Afrika Anglikan Kilisesi’nin başpiskoposu Desmond Tutu ile tanıştırıldı. Markle ve Prens Harry, buluşma haberini, “Başpiskopos Archie ile tanıştı” şeklinde sosyal medya hesabında da duyurdu.

Nobel Barış Ödülü sahibi Tutu, kraliyet üyeleriyle tanışmanın bir ayrıcalık ve gurur olduğunu belirtti.

