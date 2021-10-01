Prens Charles ve Camilla’ya komşu olmak için 10 milyon dolar ödemek yeterli

Highgrove olarak bilinen, Prince Charles'ın Gloucestershire evini çevreleyen 117 dönümlük bir mülk, 10.1 milyon dolara satışa çıkıyor.

Sozcu.com.tr

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İlk kez 1844’te Elizabethan tarzında inşa edilen Elmestree House Estate, 1949’dan beri ilk kez satışa çıktı. Londra merkezli emlak danışmanlık şirketi Strutt & Parker’dan Matthew Sudlow, The Post’a yaptığı açıklamada, “Elmestree gibi ailelere ait mülkler nadiren piyasaya çıkıyor ve bu mülk ayrıca çok özel.

Mimari olarak Elmestree kadar dokunulmamış, birçok orijinal özelliğini korumaya devam eden bir ev bulmak oldukça zor.”

Özellikleri arasında heybetli ahşap çift ön kapılar, cam kubbeli geniş bir merdiven, karmaşık kornişler ve taş zeminler sayılabilir. 11 yatak odası bulunan evin ayrıca müstakil üç yatak odalı ek binası da evin arkasına bitişik bir şekilde yer alıyor.

Küçük bir göl ve 19. yüzyıldan kalma bahçeler evin diğer dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

“DIANA HİÇ SEVMİYORDU”

Evin bir diğer özelliği ise komşu evde kraliyet ailesinden Prens Charles’ın kalıyor olması. Prens, 1980’de evi satın alıyor. 1981’de Diana ile evlendiğinde, çift, iki oğulları William ve Harry’yi büyüttükleri Highgrove Malikanesi’ne taşınıyor.

Andrew Morton’un Diana’yı anlattığı kitabında, genç prensesin buradaki evi hiç sevmediği ve Kensington Sarayı’ndaki şehir hayatını tercih ettiği belirtiliyor. Morton, Diana’nın arkadaşı aktör James Gilbey’den alıntı yaparak şu satırları kaleme alıyor: “Highgrove’dan hoşlanmıyor. Camilla’nın yolun hemen aşağısında yaşadığını hissediyor ve ev için ne kadar çaba sarf ederse etsin, asla orayı kendi evi gibi hissetmiyor.”



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