Prens Charles’a kopya tablo satıp dolandırdılar

İngiltere tahtının bir numaralı varisi Prens Charles dolandırıldı. Bir kaç gündür İngiliz basınının konuştuğu bu olayın doğru olup olmadığı konuşulurken, kraliyetten açıklama geldi ve “Maalesef geçmişte sergilenen bir tablonun gerçek olmadığına dair iddialar var ve bu konudan dolayı çok üzgünüz” denildi…

Herkesi hayretler içinde bırakan olay ise şöyle gelişti; Prens Charles geçmişte 50 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 369 milyon TL vererek bir Monet tablosu satın aldı. Ne var ki yıllar sonra bu tablonun sahne olduğu ve Charles’ın dolandırıldığı ortaya çıktı.

ABD'de yakalanan, tabloların orijinalini birebir kopyalayabilen Tony Tetro'nun açıklamalarıyla ortaya çıkan bu olay, İngiliz basınında ‘Skandal’ olarak yer aldı. Tony Tetro, aralarında Picasso, Dali, Monet gibi dünyaca ünlü sanatçıların tablolarının birebir kopyalarını yaparak piyasaya sürdüğünü iddia etti.

Tetro, yaptığı tabloları sanki orijinal çizimmiş gibi iflas eden iş insanı James Stunt'a sattığını söyledi. Bu tablolardan Monet imzalı olanın Prens Charles'ın vakfı tarafından bir dönem sergilendiğini duyuran Tetro'nun açıklamaları İngiliz basınında bomba etkisi yarattı.

Dedikodular ve iddialar alıp başını gidince, kraliyet sözcüsü bir açıklama yaptı ve “Dumfries House, zaman zaman geçici olarak sanat eserlerini kabul ediyor. Bunlar ya bireylerden oluyor ya da kurumlardan. Maalesef geçmişte sergilenen bir tablonun gerçek olmadığına dair iddialar var ve bu konudan dolayı çok üzgünüz” dedi…

