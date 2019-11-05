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Prens Charles’a kopya tablo satıp dolandırdılar
Prens Charles’a kopya tablo satıp dolandırdılar
İngiltere, birkaç gündür Prens Charles'ın dolandırılma skandalını konuşuyor. Tabloların orijinalini birebir kopyalayabilen ABD'li sanat simsarı Tony Tetro, Charles'ın 50 milyon sterline aldığı tabloyu kendisinin çizdiğini iddia ederek, prensin dolandırıldığını söyledi...
Yaşam 5 Kasım 2019 - 10:47

İngiltere tahtının bir numaralı varisi Prens Charles dolandırıldı. Bir kaç gündür İngiliz basınının konuştuğu bu olayın doğru olup olmadığı konuşulurken, kraliyetten açıklama geldi ve “Maalesef geçmişte sergilenen bir tablonun gerçek olmadığına dair iddialar var ve bu konudan dolayı çok üzgünüz” denildi…

Prens Charles

Herkesi hayretler içinde bırakan olay ise şöyle gelişti; Prens Charles geçmişte 50 milyon sterlin yani yaklaşık olarak 369 milyon TL vererek bir Monet tablosu satın aldı. Ne var ki yıllar sonra bu tablonun sahne olduğu ve Charles’ın dolandırıldığı ortaya çıktı.

Prens William, Prens Charles (Sağdan ikinci) ve Prens Harry

ABD'de yakalanan, tabloların orijinalini birebir kopyalayabilen Tony Tetro'nun açıklamalarıyla ortaya çıkan bu olay, İngiliz basınında ‘Skandal’ olarak yer aldı. Tony Tetro, aralarında Picasso, Dali, Monet gibi dünyaca ünlü sanatçıların tablolarının birebir kopyalarını yaparak piyasaya sürdüğünü iddia etti.

Kraliyet Ailesi

Tetro, yaptığı tabloları sanki orijinal çizimmiş gibi iflas eden iş insanı James Stunt'a sattığını söyledi. Bu tablolardan Monet imzalı olanın Prens Charles'ın vakfı tarafından bir dönem sergilendiğini duyuran Tetro'nun açıklamaları İngiliz basınında bomba etkisi yarattı.

Sahte tablo

Dedikodular ve iddialar alıp başını gidince, kraliyet sözcüsü bir açıklama yaptı ve “Dumfries House, zaman zaman geçici olarak sanat eserlerini kabul ediyor. Bunlar ya bireylerden oluyor ya da kurumlardan. Maalesef geçmişte sergilenen bir tablonun gerçek olmadığına dair iddialar var ve bu konudan dolayı çok üzgünüz” dedi…

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