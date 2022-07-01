Prens Charles’ın geliri rekor seviyede arttı

İngiltere'de tahtın varisi olan Prens Charles'ın geliri geçen yıl rekor seviyede artış gösterdi.

Sozcu.com.tr

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Galler Prensi ve tahtın varisi olan Prens Charles’ın geçen yılki gelirinin rekor seviyede arttığı ortaya çıktı.

İngiltere’nin çok okunan tabloid gazetelerinden Daily Mail’de yer alan haberde Prens Charles’ın geçen yılki gelirinin 23 milyon pounda ulaştığı kaydedildi. Charles’a ait gayrimenkullerin değerinin 1.2 milyar pounda çıkmasıyla birlikte gelirinin de arttığı belirtildi.

Cornwall Düklüğü bünyesinde Charles’ın çok ciddi bir gelir elde ettiği ve pandemi öncesinde döneme ulaştığı hatırlatıldı.

Isles of Scilly, Oval kriket sahası, Dartmoor Hapishanesi gibi gayrimenkullerin de olduğu arazi, arsa, konut ve yatırıma sahip olan Prens Charles, kâr elde edebiliyor ve gönüllü olarak gelir vergisi ödüyor.

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