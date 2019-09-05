Prens George ile okula başlayan Prenses Charlotte’a ‘Kardeş indirimi’ yapıldı

İngiliz Kraliyet Ailesi’nde tahtın 4. varisi Prenses Charlotte, bugün abisi Prens George ile birlikte Thomas’s Battersea’de okula başladı. İki kardeşi, babaları Cambridge Dükü William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton yalnız bırakmadı.

Okulun ilk gününe basın ve İngiliz halkı büyük ilgi gösterdi. Kraliyet Ailesi’ni, okulun müdürü kapıda karşıladı. Daha sonra ise okula girdiler. Charlotte, okul saatleri boyunca kraliyet unvanı ile değil, sadece ‘Charlotte’ olarak anılacak. Prenses Charlotte’ın okulda, sanat, müzik, drama gibi derslerin yanı sıra matematik ve Fransızca dersleri alacak.

Buraya kadar her şey normalken, çıkan bir haber sosyal medyada alay konusu oldu. Denilene göre Charlotte, kardeş indiriminden yararlanmış. Yani yıllığı 19 bin sterlin olan okula Prenses 17 bin sterline kayıt olmuş. Kraliyetin ‘Kardeş indirimi’nden yararlanması ise herkesi hem şaşırttı hem güldürdü…

