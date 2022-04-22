Prens Harry: “Artık benim evim İngiltere değil, ABD”

İngiltere Kraliyet Ailesi'yle bağlarını kopardıktan sonra eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye taşınan Prens Harry hayatındaki son gelişmelere dair konuştu.

Sozcu.com.tr

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Şu sıralar Invictus Games isimli etkinlik için Hollanda’da olan Prens Harry, 2020 yılında eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi görevlerinden çekildiklerini açıklamıştı.

Today’e konuşan Prens Harry, şu an yaşadığı California’da, memleketi İngiltere’de hissettiğinden daha çok evinde gibi hissettiğinden bahsetti.

“Benim için ev, şimdilik, Amerika Birleşik Devletleri’nde. Ayrıca gerçekten de öyle hissettiriyor. Burada açık kollarla karşılandık ve Santa Barbara, California’da harika bir topluluk oluşturduk” diyen Sussex Dükü Prens Harry, eşi ve iki çocuğuyla birlikte yaşıyor.

YILLAR SONRA GÖRÜŞTÜ

Gazi askerler için düzenlenen Invictus Games’e katılmak için Hollanda’ya geçmeden önce İngiltere’ye uğrayan Prens Harry, büyükannesi Kraliçe II. Elizabeth ile de görüştü. Geçtiğimiz sene hayatını kaybeden büyükbabasının anmasına katılmadığı için tepki alan Prens Harry’nin bu ziyareti, “ortamı ısıtma çabası” olarak yorumlandı.

NBC News kraliyet yorumcusu Daisy McAndrew’a göre Harry, babası Prens Charles ile kraliçenin ısrarı üzerine 15 dakika görüştü. O sırada Harry’nin ağabeyi Prens William, ailesiyle birlikte kayak tatilindeydi.

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