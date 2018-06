Prens Harry en büyük hayranı; İşte o Çellist

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Öncesinde nasıl bir düğün olacağı aylarca konuşulan Kraliyet Düğünü’nün üzerinden yaklaşık üç hafta geçmesine rağmen halen etkileri devam ediyor… Gündeme gelen konulardan biri hiç kuşkusuz düğünün Afra-Amerika kültürünün etkisi altında kalmasıydı. Zira çocukluğundan bu yana ırkçı söylemlere maruz kaldığını her konuşmasında dile getiren Meghan Markle, düğünü daha çok kendi stiline göre organize etmişti.

Düğüne Afro-Amerikalılar damgasını vurdu

Örneğin törende Oprah Winfrey’den ünlü tenisçi Serena Williams'a pek çok ünlü siyahi konuk vardı. Düğünde ilahi korosu tamamen siyahilerden oluştu. İlk kez bir Kraliyet Düğünü’nde ABD'li siyahi bir rahip vaaz verdi. Köleliğe de atıfta bulunan Curry, kölelerin çalıp söylediği müziğin iyileştirici gücüne de değindi ve işte o noktada 19 yaşında gencecik bir isim elinde Viyolonsel ile belirdi…

Gözler 19 yaşındaki çelliste çevrildi

Peki kimdi bu genç? O, Çellist Sheku Kanneh-Mason’du… “Inspiration” adlı bir albümü bulunan Kanneh-Mason, ilk başta herkesin daha doğrusu tanımayanların ilgini çekti. Sosyal medya bir anda onu konuşmaya başladı. Bir ara TT (Trend Topic) bile olan Sheku, aslında çok başarılı bir müzisyen. Billboard'un her hafta yaptığı yükselen sanatçılar listesinde hep bir numarada yer alıyor. Shostakovich'ten Bob Marley'ye dünyaca ünlü isimlerin şarkılarını çellosuyla yorumluyor. Bob Marley’in “No Woman, No Cry” şarkısı Spotify’ın İngiltere listesinde 2’nci, dünya genelinde ise ilk 10’da. Düşünün ki Justin Timbarlake, Kendrick Lamar, Bruno Mars’ın aralarında bulunduğu büyük pop yıldızlarının hemen arkasından geliyor. Albümü dünya genelinde hazırlanan albümler sıralamasında 13 numarada…

Üst üste BAFTA’ya çağırıldı

Sheku Kanneh-Mason, klasik müziğin en parlak yıldızlarından biri. İki yıl üst üste BAFTA’da sahne alması için davet edildi. BBC Young Musician’ın BBC Genç Müzisyen yarışmasında, ilk siyahi müzisyen olarak birinci oldu. Catherine Zeta-Jones, James McAvoy, Anne Hathaway, Charlize Theron’un da aralarında bulunduğu, Oscar ödüllü Danny Boyle’ın yönettiği “The Children’s Monologues” filmi için Carnegie Hall’da çaldı.

Ödüle doymuyor

6 yaşından bu yana çello çalan Sheku, Royal Philharmonic Society Genç Enstrümantalist Ödülü ve Southbank Çığır Açma Ödülü dahil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü. Hayranları arasında Prens Harry’i de var. Kanneh-Mason, son olarak “Genç, Üstün Zekalı ve Klasik: Bir Maestro Yapılması” belgeseline de konu oldu… İşte bu üstün yetenek ile Sözcü Cumartesi için özel bir röportaj yaptık…

Merhaba… Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Merhaba, Ben Sheku Kanneh-Mason. 19 yaşımdayım ve İngiltere’deki Nottingham’da yaşıyorum. Londra Kraliyet Müzik Akademisi, birinci sınıf öğrencisiyim ve Çello çalıyorum. Müzik kariyerimde, Prens Harry ve Meghan Markle’nin düğünü ve BBC Genç Müzisyen yarışmasını kazanmam kariyerimin en önemli noktaları oldu.

Müzik ve çello tutkunuz nasıl başladı?

Altı yaşımdan beri viyolonsel çalıyorum. Ablam için piyano almışlardı ve sonra tüm kardeşler, 6 erkek ve 1 kız 7 kardeşiz. Hepimiz bir enstrüman çalmak istedik. Şu an hepimiz farklı enstrümanlar çalıyoruz ve birlikte müzik yapabiliyoruz. Bu çok güzel. Klasik müzikle büyüdük. Ailem bizi küçük yaşlardan bu yana hep konserlere götürdü. Ebeveynlerimiz müzisyen değil ama her zaman bizim tutkularımızı sürdürebilmek için teşvik ettiler.

Ünlü orkestralarla aynı sahneyi paylaşma şansınız oldu. Sahnede neler hissediyorsunuz?

Tek başıma performans sergilediğim zaman hiç gergin olmuyorum normalde ama ilk albümüm olan City of Birmingham’ı Symphony Orkestrası gibi prestijli bir orkestra ile aynı sahnede çalmak heyecan vericiydi.

Gelelim yılın düğününe… Prens Harry ve Meghan Markle düğününde sahne almak nasıl bir duyguydu?

İnanılmaz derecede güzel ve tarihi bir mekan olan St George’s Chapel’inde sahne almak son derece güzeldi ve orada bulunmaktan, düğünde 3 parça icra etmekten dolayı çok heyecanlıydım. O anda performansım üzerine çok fazla odaklandığım için etrafıma bakamadım ama bir ara Elton John ve David Beckham’ı beni dinlerken gördüm…

Performans sonrası nasıl tepkiler aldınız?

Resmi bir tören olduğu için açıkçası bir tepki beklemiyordum zaten. Ben sadece tarihi bir olayda küçük bir rol oynadım. Fakat etrafımdan çok güzel yorumlar alıyorum. Bu da benim hem eğlendiriyor hem mutlu ediyor. Tüm dünyada özellikle sosyal medyada sayfalarım açılmış.

İlginç takıntılarınız var mı?

Parlak çorap giymeyi seviyorum ve Paul Smith imzalı 20 çift çorabım var.