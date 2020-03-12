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Prens Harry, iki YouTuber tarafından oyuna getirildi
Prens Harry, iki YouTuber tarafından oyuna getirildi
Prens Harry, Rus YouTuber'lar Vladimir 'Vovan' Kuznetsov ve Alexei 'Lexus' Stolyarov tarafından adeta oyuna getirildi ve ağzından ayrılık süreci ile laf alınmaya çalışıldı...
Yaşam 12 Mart 2020 - 11:38

Son zamanlarda Kraliyet Ailesi’nden ayrılma kararı ile gündemden düşmeyen Prens Harry, iki Rus Youtuber tarafından oyuna getirildi. Kendilerini iklim aktivisti Greta Thunberg ve babası olarak tanıtan YouTuber’lar, yaptıkları telefon görüşmesini kaydetti ve basına servis etti.

Reuters

Daha önce ünlü müzisyen Elton John ile politikacı Bernie Sanders’ı da trolleyen Vladimir Kuznetsov ve Alexei Stolyarov, Prens Harry’yi konuşturdu ve sözlerini de kaydetti. Konuşma sırasında aileden ayrılığıyla ilgili duygu ve düşüncelerini dile getiren ve Thunberg ile babasıyla konuştuğunu sanan Harry, “Biz ailenin çoğu üyesinden tamamen farklıyız” ifadelerini kullandı.

Reuters

The Sun’ın haberine göre Harry, aileden ayrılık kararı almanın kendisi için ne kadar zor olduğunu da anlattı. Prens bu konuda “Ama bazen doğru karar, kolay karar olmayabiliyor. En büyük hedefim. karımı ve oğlumu korumak” dedi.