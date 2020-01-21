Prens Harry Kraliyet Ailesi için son görevlerini yerine getirip Kanada’ya ailesinin yanına gitti

Prens Harry Kraliyet Ailesi için son görevlerini yerine getirip Kanada’ya ailesinin yanına gitti

Prens Harry artık özgür. Kraliyet Ailesi'ndeki son görevlerini de yerine getirip, Kanada'ya ailesinin yanına giden Harry'nin mutlu ve heyecanlı halleri gözlerden kaçmadı.

Kraliyet Ailesi’nden ayrılmalarıyla gündemden düşmeyen Prens Harry ve Meghan Markle’ın, yeni hayatlarına dair ilk görüntüler yayınlanmaya başladı. Dün, köpekleri ve oğlu Archie ile birlikte yürüyüş yaparken görüntülenen Markle’dan sonra, bugün de Prens Harry’nin Vancouver Uluslararası Havalimanı’nda çekilmiş fotoğrafları yayınlandı.

Dün akşam Prens William ve Düşes Kate Middleton, İngiltere-Afrika Yatırım Zirvesi’ne katılırken, o sırada havada olan Harry de ailesinin yanına gidiyordu. Uçaktan inerken oldukça mutlu ve heyecanlı görünen Harry, Kanada’nın Vancouver Adası’nda bulunan Meghan ve oğlu Archie ile yeni hayatına adım atmış oldu.

Splash NewsHarry’nin mutlu halleri, sosyal medyada da”Kraliyetten ayrılmak yaradı” gibi yorumlara neden oldu.