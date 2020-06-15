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Prens Harry, Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland ile yaşamaya başladı
Prens Harry, Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland ile yaşamaya başladı
Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland, çiftin Los Angeles'taki evlerine taşındı. Prens Harry artık kayınvalidesi ile birlikte yaşayacak...
Yaşam 15 Haziran 2020 - 10:35

Geçen hafta ABD’de de ilgiyle izlenen Strictly Come Dancing adlı dans yarışmasının jüri üyelerinden Bruno Tonioli’nin iş teklif edip “Eğer kendini ABD’de daha görünür kılmak istiyorsan bu yarışmaya katılmalısın” demesiyle yeniden gündeme gelen Meghan Markle, şimdi de annesi Doria Ragland’in çiftin Los Angeles’taki yeni evlerine taşınması ile basında geniş yer buldu.
Anne Doria, Prens Harry ve Markle’ın, 18 milyon dolara satın aldıkları malikaneye taşındı. Doria’nın taşınması hakkında The Sun gazetesine konuşan bir kaynak “Torunu Archie Harrison’un bakımını üstleneceği için çiftin yanına taşındı” dedi.

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