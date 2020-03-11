Prens Harry, son kraliyet görevinde alkışlarla uğurlandı

Prens Harry ve Meghan Markle, 31 Mart'ta tamamen Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakmadan önce, son kez kraliyet görevi için Londra'daydı... Çift, son görevlerinde alkışlarla uğurlandı, Harry'nin duygusal anları kameralara yansıdı...

Meghan Markle ve Prens Harry, ocak ayının başında yaptıkları bir açıklama ile, Kraliyet Ailesi’ndeki tüm üst düzey görevleri bıraktıklarını, bundan sonra hayatlarına Kanada’da devam edeceklerini açıklamış, herkesi şoka uğratmışlardı.

Aradan geçen süre içinde, oğulları Archie ile birlikte Kanada’da kalan çift, geçen hafta perşembe günü son görev için Londra’ya gitti. Cuma günü ise aylar sonra ilk kez kamera karşısına geçtiler ve Endeavour Yardım Ödülleri gecesine katıldılar. Üç gün boyunca Kraliyet Ailesi adına pek çok etkinliğe katılan Harry ve Meghan, en duygusal geceyi ise Royal Albert Hall’da düzenlenen Moundbatten Müzik Festivali’nde yaşadı.

Son kez üniforma ile halkın karşısına çıkan Harry, festivalin sonunda, salondakilerin tezahüratları ve alkışlarına kayıtsız kalamadı. Ne yapacağını bilemeyen Harry, o duygusal anda, belki de ağlamamak için kendini zor tuttu. Sosyal medyanın deyimiyle belki de ‘Son pişmanlık’ neye yarardı! İşte kameralara yansıyan o görüntüler…